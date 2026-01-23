Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Davos’ta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kez taktığı gözlüklerle gündem oldu. Macron’un tercih ettiği şık pilot gözlükler, satış rekorları kırdı.

GÖZLÜK TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Macron’un, sağ gözünde yaşadığı ve tıbbi açıdan ciddi olmayan subkonjonktival kanama nedeniyle konuşma sırasında güneş gözlüğü taktığı belirtildi. Kapalı bir salonda renkli camlı gözlüklerle kürsüye çıkması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, görüntüler kısa sürede gündem oldu.

FRANSIZ ÜRETİCİ İLGİ ODAĞI OLDU

Macron’un taktığı gözlüklerin, Jura bölgesindeki Lons-le-Saunier kentinde faaliyet gösteren Maison Henry Jullien firmasına ait “Pacific S01” modeli olduğu öğrenildi. 1921 yılında kurulan ve “Yaşayan Miras Şirketi” unvanına sahip olan marka, tamamen el işçiliğiyle üretilen gözlükleriyle biliniyor.

EL İŞÇİLİĞİ VE YÜKSEK FİYAT ETİKETİ

Altının doğrudan metal gövdeye entegre edildiği özel bir teknikle üretilen Pacific S01 modelinin, 279 ayrı işlemden geçtiği ve üretimin yaklaşık dört ay sürdüğü ifade ediliyor. Altın kaplama koleksiyonuna ait olan modelin satış fiyatı ise 659 Euro olarak belirtiliyor. Markaya göre söz konusu gözlükler, 2024 yılında Cumhurbaşkanı Macron’a hediye edildi.

İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ

Macron’un Davos’taki görüntülerinin ardından Maison Henry Jullien markasına yönelik aramaların hızla arttığı bildirildi. Yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle markanın internet sitesi gün boyunca erişim sorunları yaşadı. Sınırlı sayıda çalışanı bulunan zanaatkar firmanın, küresel ölçekte oluşan bu ilgiye hazırlıksız yakalandığı aktarıldı.

ŞİRKET HİSSELERİ YÜKSELDİ

Öte yandan, markayı Eylül 2023’te bünyesine katan İtalyan iVision Tech grubunun hisse değerinin gün içinde yaklaşık yüzde 6 oranında yükseldiği kaydedildi.