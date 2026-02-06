Fransa, Arktik bölgesindeki diplomatik varlığını güçlendirme yönünde dikkat çeken bir adım attı. Paris yönetimi, Grönland’ın başkenti Nuuk’ta başkonsolosluk açarak adada resmi temsilcilik kuran ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jean-Noel Poirier’in bugün itibarıyla Nuuk’ta Fransa Başkonsolosu olarak görevine başladığı duyuruldu. Açıklamada, söz konusu adımın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Haziran 2025’te Grönland’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında verdiği taahhütlerin hayata geçirilmesi kapsamında atıldığı belirtildi.

Paris yönetimi, konsolosluk ağını genişletme stratejisi doğrultusunda Grönland’da diplomatik temsilcilik açtığını vurgularken, bunun AB ülkeleri arasında bir ilk olduğuna dikkat çekti.

İş birliğini geliştirmek amaçlanıyor

Başkonsolos Poirier’in öncelikli görevleri arasında bölgedeki Fransız vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunmanın yanı sıra, Grönland ile kültürel, bilimsel ve ekonomik iş birliğini derinleştirmek bulunuyor. Ayrıca Nuuk’taki yerel yönetimle siyasi ilişkilerin geliştirilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Açıklamada, Fransa, Danimarka ve Grönland arasında mevcut dostane ilişkiler ve ortak projelere işaret edilerek, yeni diplomatik misyonun Danimarka Krallığı’nın toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde faaliyet göstereceği ifade edildi.