Başkanlık uçağında gerçekleştiği belirtilen olayda, çift arasında uçak inişi öncesinde başlayan gerginliğin kapılar açılmadan hemen önce doruğa çıktığı ve Brigitte Macron’un eşine fiziksel tepki verdiği görüntülerin kamuoyuna yansıdığı hatırlatıldı.

Macron ise olayın abartıldığını belirterek durumu “şakalaşma” olarak nitelendirmiş ve “Sadece eğleniyorduk, ancak bu olay gereksiz şekilde büyütüldü” ifadelerini kullanmıştı.

Buna karşın Fransız gazeteci Florian Tardif, olayın arka planında İran asıllı Fransız oyuncu Golshifteh Farahani’ye gönderildiği iddia edilen bazı özel mesajların olabileceğini öne sürdü. İddiaya göre “Sizi çok güzel buluyorum” içerikli mesajlar Brigitte Macron tarafından görülünce çift arasında gerilim yaşandı.

Tardif ayrıca Elysee Sarayı’nın konuyu yumuşatmaya çalıştığını savunurken, tartışmanın aslında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığın uçağın içinde görünür hale gelmesiyle patladığını ifade etti.

Olay uluslararası yankı uyandırırken, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın da konuya dair yaptığı yorumlar yeni bir tartışma başlattı. Trump’ın açıklamalarına Macron sert tepki göstererek bu sözleri “devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan ifadeler” olarak değerlendirdi.