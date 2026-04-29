MACRON'DAN KABİNEYE ENERJİ TALİMATI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD/İsrail-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle fırlayan akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak için kabinesini topladı.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon’un açıklamasına göre Macron, Orta Doğu’daki "belirsiz" jeopolitik durumun ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla bakanlardan; taşımacılık, tarım ve balıkçılık gibi kritik sektör temsilcileriyle sürekli temas halinde olmalarını ve yeni yardım modelleri geliştirmelerini istedi.

130 MİLYON AVROLUK YARDIM PAKETİ

Fransa hükümeti, krizin başlangıcından bu yana artan maliyetlere karşı toplamda 130 milyon avro değerinde bir destek paketi açıkladı. Toplam yardımın 70 milyon avrosunun nisan ayı içerisinde belirli sektörlere aktarılması planlandı.