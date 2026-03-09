Macron, Kıbrıs adasının güney ucundaki İngiliz hava üssüne insansız hava aracının isabet etmesinin ardından dayanışma göstermek amacıyla GRKY’ye giderek Yunan ve Güney Kıbrıslı yetkililerle bir araya geldi.

Pafos kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Macron, “Kıbrıs’a saldırıldığında Avrupa’ya saldırılmış olur” ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, Kızıldeniz’deki deniz ticaretini korumak amacıyla Avrupa Birliği’nin deniz misyonu kapsamında iki fırkateyn konuşlandıracaklarını açıkladı.

Macron, planlanan bu görevin “tamamen savunma amaçlı ve konvoylara refakat eden bir misyon” olacağını belirterek, bunun Avrupalı ve Avrupalı olmayan ülkelerle birlikte hazırlanması gerektiğini ifade etti.