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Kaynak: AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler protestolarının yol açtığı şiddet olaylarının ardından, sendikal kuruluşların çağrısı dışında gerçekleştirilecek gösterilere ülke genelinde izin verilmeyeceğini bildirdi.

Elysee Sarayı’nda düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilerin karşısına çıkan Macron, önümüzdeki günlerde ve haftalarda sendikalarca organize edilmeyen eylemlerin yasak kapsamına alınacağını söyledi. Macron, meşru kabul edilen kuruluşların düzenlemediği gösterilerin mümkün olan her noktada önünün kesileceğini belirtti.

Sendikaların çağrısıyla yapılacak protestoların izlenecek güzergâhlar bakımından değerlendirileceğini kaydeden Macron, yakın dönemde yeni gösteriler düzenlenmemesinin beklendiğini ifade etti. Eylem kararı alan sendikalara ise valiliklerin farklı güzergâh seçenekleri sunacağını aktardı.

Macron, uygulamaya konulacak güvenlik önlemlerinin işletmeleri korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

SARI YELEKLİLER PROTESTOLARINDA 3 BİN İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Öğrencilerin de katıldığı Sarı Yelekliler hareketi, yaşam maliyetlerindeki artışa ve pahalı akaryakıta karşı 17 Ekim’de Fransa’nın birçok noktasında sokağa çıkmıştı.

Protestolar nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 kişi emniyet güçlerince gözaltına alınmış, polis, jandarma ve itfaiye personelinden 1000’i aşkın kişi yaralanmıştı. Olaylar sırasında yaklaşık 3 bin işletme zarar görmüş ya da yağmalanmıştı.

İş yerleri saldırılardan etkilenenler, yaşanan krizi yönetemediği gerekçesiyle hükümete yönelik eleştirilerini dile getirmişti. Yeni protestoların önüne geçmeyi hedefleyen yönetim, Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya’nın da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmasını kararlaştırmıştı.