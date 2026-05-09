Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır, Kenya ve Etiyopya'yı kapsayan Afrika turu kapsamında İskenderiye'ye geldi. Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre Macron, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye kentine ulaştı ve burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Macron ile Sisi’nin, İskenderiye yakınlarındaki Burc El Arab bölgesinde bulunan Senghor Üniversitesi’nin yeni kampüsünün açılışına katılacağı aktarıldı. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Sisi’nin, Macron ve bazı Afrikalı yetkililerin katılımıyla üniversitenin yeni yerleşkesinin açılışını gerçekleştireceği ifade edildi.

1990 yılında İskenderiye’de kurulan Senghor Üniversitesi, Uluslararası Frankofoni Örgütü'ne (OIF) bağlı önemli eğitim kurumları arasında yer alıyor. Üniversite, Afrika kıtasına yönelik kalkınma, sağlık, çevre, kültür ve yönetim gibi alanlarda yüksek lisans programları sunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Macron, Mısır ziyaretinde Sisi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve Orta Doğu’daki güncel gelişmeleri ele alacak.

İki liderin ayrıca 15. yüzyıldan kalma İskenderiye’deki Kayıtbay Kalesi’ni de ziyaret etmesi bekleniyor. Macron’un, Mısır’ın ardından Kenya ve Etiyopya’ya geçerek temaslarını sürdüreceği ve Afrika-Fransa işbirliği kapsamında çeşitli zirvelere katılacağı kaydedildi.