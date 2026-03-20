Fransa lideri Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde “Deyna” adlı geminin durdurulduğunu ve gemiye çıkılarak kontrol altına alındığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu geminin uluslararası yaptırımları aşmaya çalışan gölge filonun bir parçası olduğu ifade edildi.

Macron paylaşımında, Fransa’nın bu tür faaliyetlere karşı kararlı olduğunu vurgulayarak, “Bu sabah Akdeniz’de Fransız Donanması gölge filoya ait bir başka gemiyi, Deyna’yı durdurdu ve gemiye çıktı” ifadelerini kullandı.

“Gölge filo”nun, yaptırımları aşmak amacıyla mülkiyeti ve faaliyetleri gizlenen tankerlerden oluştuğu biliniyor. Macron, bu gemilerin uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini ve savaş ortamından fayda sağladığını belirtti.

Fransız Cumhurbaşkanı ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak bu tür faaliyetlerin savaşın finansmanına katkı sağladığını öne sürdü. Macron, “Uluslararası yaptırımları aşan bu gemiler savaşın fırsatçılarıdır. Rusya’nın savaş çabasını finanse ederken kendi ceplerini dolduruyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Fransa’nın, Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğini belirten Macron, bölgedeki gelişmelerin bu tutumu değiştirmeyeceğini vurguladı.