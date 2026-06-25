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Kaynak: DHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen "E5" (Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya) ülkelerinin liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir araya geldiği toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"ANKARA ZİRVESİ İTTİFAKI PEKİŞTİRECEK"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in toplantıda Ankara’da gerçekleştirilecek zirveye dair kapsamlı bir özet sunduğunu belirten Macron, Türkiye'nin ev sahipliğinin önemine değindi. Macron, "Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi, ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek." ifadelerini kullandı.

ABD VE İRAN MUTABAKATINA DESTEK

Liderler görüşmesinde Ukrayna ve İran meselelerinin de masaya yatırıldığını aktaran Macron, mevcut durumda Avrupalılar ve Amerikalılar arasında net bir fikir birliği bulunduğunu söyledi.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına destek verdiklerinin altını çizen Fransa Cumhurbaşkanı, bu süreçte sorumluluk almaya hazır olduklarını kaydetti. Macron, "Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hürmüz Boğazı'nda geçici bir misyonla ya da Lübnan'da kalıcı barışın sağlanmasına yardımcı olarak katkı sunabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.