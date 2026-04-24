

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 23–26 Nisan tarihleri arasında 4 gün boyunca, 11.00–19.00 saatleri arasında Macera Parkı’ndaki tüm etkinlikleri ücretsiz hale getirerek çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik sosyal yaşam alanı olarak hayata geçirilen Macera Parkı, yeni sezona 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuyla kapılarını açtı. Kış sezonu boyunca bakım ve hazırlık çalışmaları nedeniyle ara verilen park, 23–26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu kapsamda park içerisindeki tüm aktiviteler, dört gün boyunca tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çocukların bayram sevincini doyasıya yaşayabilmesi için özel bir program hazırlandığı belirtilirken, etkinliklerin her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.