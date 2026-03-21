Macaristan’dan, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik olası saldırılara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

MACARİSTAN’DAN KRİTİK UYARI

Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Ukrayna’nın Türkiye topraklarında bulunan TürkAkım doğalgaz boru hattını hedef almasının ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.

NATO VURGUSU

Gulyas, söz konusu boru hattına yönelik herhangi bir saldırının bir NATO ülkesine yapılmış saldırı olarak değerlendirileceğini belirterek, bu durumun ittifak açısından da kritik bir gelişme olacağını vurguladı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ

Açıklama, Avrupa’nın enerji arz güvenliği ve bölgedeki kritik altyapıların korunması konusundaki hassasiyetlerin arttığı bir dönemde geldi.

TÜRKAKIM’IN ÖNEMİ

Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğal gaz taşıyan TürkAkım boru hattı, bölgesel enerji dengesi açısından stratejik öneme sahip projeler arasında yer alıyor.