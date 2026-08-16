Polonya'nın PAP haber ajansında yer alan bilgilere göre, Polonya plakalı otobüste 57 yolcu ve 2 sürücü bulunuyordu. Araç, Mezokeresztes kenti yakınlarında ilerlediği sırada otoyoldan çıkarak devrildi.
Feci kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Kazanın ardından hayatta kalan otobüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, sürücünün seyir sırasında uyuyakalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kazada yakınlarını kaybedenlere taziye mesajı gönderdi.