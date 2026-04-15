Macaristan'da genel seçimin galibi Magyar, hükümetin 6-7 Mayıs'ta göreve başlayabileceğini bildirdi.

Macaristan'da genel seçimleri kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, yeni hükümetin muhtemelen 6-7 Mayıs'ta göreve başlayacağını kaydetti.

Magyar, başkent Budapeşte'deki Sandor Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile bir araya gelmesinin ardından gazetecilere açıklamalar yaptı.

Sulyok'un, bir sonraki başbakan adayı olarak kendisini göstereceğine dair güvence verdiğini aktaran Magyar, açılış oturumunun muhtemelen 6 veya 7 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

KAPSAMLI REVİZYON VURGUSU

Magyar, "(Cumhurbaşkanı) ve sanırım herkes, seçmenlerden gelen bu ezici çoğunluktaki desteğin ardından hükümet ve rejim değişikliğinin mümkün olduğunca çabuk gerçekleşmesinin Macar ulusunun çıkarına olacağını düşünüyor." dedi.

Hükümet yapısının büyük bir bölümünde kapsamlı revizyon yapacağını açıklayan Magyar, Başbakan Viktor Orban döneminde mevcut olmayan sağlık, çevre ve eğitim bakanlıklarını kuracağını ifade etti.

Magyar, yeni hükümetin kurulmasının ardından mevcut Cumhurbaşkanının istifa etmesini istediğini, Sulyok'un da bunu "değerlendireceğini" söylediğini aktardı.

Peter Magyar, "(Sulyok) Ona, Macar ulusunun birliğini temsil etmeye layık olmadığını ve hukukun koruyucusu olmaya uygun olmadığını yineledim." şeklinde konuştu.

Magyar, Sulyok'un istifa etmemesi durumunda ise kurulacak yeni hükümetin, onu "Orban sisteminin yerleştirdiği diğer tüm kuklalarla birlikte" görevden almak için anayasa değişikliği yapacağını kaydetti.