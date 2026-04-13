Macaristan siyasetinde taşlar yerinden oynadı. Seçimlerden rekor oyla birinci çıkan muhalefet partisi Tisza’nın lideri Peter Magyar, zaferini ilan ettiği konuşmasında Macaristan’ın "özgürleştiğini" duyurdu. Sandık sonuçlarına göre parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde etmesi beklenen genç lider, geçiş sürecinin barışçıl ve hızlı olması çağrısında bulundu.

"DAVUD İLE CALUT'UN MÜCADELESİ"

Konuşmasında 16 yıllık Orban iktidarının sona erdiğini vurgulayan Magyar, bu siyasi süreci dini bir metaforla nitelendirerek, "İki yıl önce birkaç kişiyle yola çıktık; sonunda Davud ile Calut arasındaki mücadelede sevgi kazandı. Çünkü her zaman sevgi kazanır. Orban rejimini birlikte devirdik ve vatanımızı geri aldık," ifadelerini kullandı.

RUSYA KARŞITI SLOGANLAR VE DIŞ POLİTİKA ROTASI

Miting alanında sık sık "Ruslar evinize!" sloganlarının yükselmesi dikkat çekerken, Magyar ülkenin yeni dış politika rotasını net bir şekilde çizdi. Macaristan’ın yerinin bin yıldır Avrupa olduğunu hatırlatan lider, şu vaatlerde bulundu:

AB ve NATO içerisinde güçlü ve güvenilir bir müttefik olunacak, Vişegrad Dörtlüsü (V4) mekanizması yeniden canlandırılacak. Magyar, başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretlerini Polonya ve Avusturya’ya yapacağını, ardından AB fonlarını geri almak için Brüksel’e gideceğini açıkladı.

ORBAN HÜKÜMETİNE "GEÇİCİ HÜKÜMET" ÇAĞRISI

Mevcut başbakan Viktor Orban’a da sert bir dille seslenen Magyar, iktidarın devir sürecine ilişkin uyarılarda bulundu. Orban hükümetinin artık "geçici hükümet" statüsünde olduğunu belirten Magyar, "Yeni hükümetin elini bağlayacak kritik kararlar almaktan kaçınmalılar. Sistem değişimine karar veren Macar halkının iradesine saygı duyulmalı ve bu sistemin parçası olanlar kamu hayatından çekilmelidir," dedi.

"ÜLKEYİ SOYANLAR HESAP VERECEK"

İç politikada restorasyon döneminin başlayacağının sinyalini veren Tisza lideri; ekonomi, sağlık, eğitim ve yargı sisteminde köklü reformlar yapılacağını vaat etti. Denge ve denetleme mekanizmalarının yeniden kurulacağını vurgulayan Magyar, yargının özgürleştirileceğini belirterek yolsuzlukla mücadele mesajı vererek "Ülkeyi soyanlar, halkı birbirine karşı kışkırtanlar ve vatanı satanlar hukuk önünde hesap vermek zorunda kalacak." dedi.