Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban iktidarını devirerek seçimleri kazanan ve başbakanlık görevine gelmeye hazırlanan yeni lider Peter Magyar'ın bir atama tercihi ülke genelinde "nepotizm" tartışmalarını alevlendirdi. Magyar sosyal medya platformu X'ten yayınladığı bir videoda adalet bakanlığı görevine, kız kardeşiyle evli olan Marton Mellethei-Barna'yı getirme kararını duyurdu. Karar sonrası akıllara 'gelen gideni aratacak mı' sorusu geldi.

Melléthei-Barna, Magyar'ın kız kardeşi Anna İlona Mellethei-Barna ile evli olmasının yanı sıra Tisza hareketinin kuruluş döneminden bu yana da parti içinde aktif faaliyet gösteren isimlerden biri.

KARARINI SAVUNDU

Bu kararın kendisi için "ciddi bir ikilem" yarattığını kabul eden Magyar, aile bağı konusundaki endişelerin "anlaşılabilir" olduğunu söyledi.

Ancak eniştesini seçmesinin "liyakate dayalı" olduğunu savunan Magyar "Onu uzun zamandır tanıyorum. Kararım onun hazırlıklı oluşuna ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına dayanıyor. Bu bir siyasi hesap değildi. Öncelikle şunu sordum: Sorunsuz çalışacak ve insancıl bir Macaristan programını en hazırlıklı, en dürüst şekilde kim temsil edebilir?" diye konuştu.

16 yıl boyunca Macaristan'ı yöneten Viktor Orban'ın partisi Fidesz'in hukuk devletini tahrip ettiğini ve yasa önünde eşitliğin fiilen ortadan kalktığını söyleyen Magyar, Fidesz'in geride bıraktığı yıkımı ancak eniştesinin onarabileceğini savundu.

Magyar, güçler ayrılığına gölge düşürmemek için kız kardeşinin hakimlik görevinden istifa edeceğini duyurarak bunu "fedakârlık" olarak niteledi.

9 MAYIS'TA GÖREVE BAŞLIYORLAR

Magyar, nisan ayında Fidesz partisini seçimlerde yenerek Orban'ın 16 yıllık iktidarına son verdi. İlk yedi bakan tercihini nisan ayında açıklayan Magyar, hükümetinin geri kalan isimlerini perşembe günü duyurdu.

Yeni hükümet, Avrupa Günü olarak da kutlanan 9 Mayıs'ta göreve başlayacak.

Macar lider bu hafta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. İki ismin gündeminde Ukrayna'ya verilmesi amaçlanan milyarlarca euroluk AB fonu yer aldı.