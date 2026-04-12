Macaristan’da yapılan genel seçimler, ülkenin siyasi tarihinde önemli bir kırılmaya sahne oldu. 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban seçimleri kaybederken, muhalefetin adayı Peter Magyar zaferini ilan etti.

199 sandalyeli parlamentonun belirlendiği seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 06.00’da başlayıp 19.00’da sona erdi. Sayımın ilk sonuçlarına göre Tisza Partisi mecliste çoğunluğu sağlayarak iktidara yürüdü.

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından Orban, rakibi Peter Magyar’ı arayarak zaferini tebrik etti. Yenilgiyi kabul eden Orban, yaptığı açıklamada sonuçların “açık ve kendileri için acılı” olduğunu belirtti. Orban ayrıca, muhalefette kalsalar da ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

AVRUPA’DAN TEBRİK MESAJLARI

Seçim sonuçlarının ardından Avrupa’dan peş peşe tebrik mesajları geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Magyar’ı tebrik eden isimler arasında yer aldı.

KATILIMDA REKOR KIRILDI

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi verilerine göre seçimlere katılım oranı saat 17.00 itibarıyla yüzde 74,23’e ulaştı. Bu oran, 2022 seçimlerine kıyasla önemli bir artışa işaret etti.

Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak rekor seviyeye ulaşırken, uzaktan oy kullananların sayısı da yaklaşık 224 bin oldu.

Ülke genelinde 10 binden fazla seçim merkezinde oy kullanılırken, sonuçların yalnızca Macaristan iç siyaseti değil, Avrupa Birliği dengeleri açısından da belirleyici olması bekleniyor.