Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'ya dizel yakıt sevkiyatını askıya almaya karar verdiklerini belirtti.

‘KASTEN RİSKE ATIYOR’

Szijjarto, Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan Drujba boru hattı üzerinden Macaristan'a petrol sevkiyatı yeniden başlamadan dizel yakıt nakliyesinin de devam etmeyeceğini belirterek, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, siyasi nedenlerle petrol sevkiyatını yeniden başlatmamaya karar vererek, Ukrayna'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan Macaristan'ın enerji arzını kasten riske atıyor” ifadelerini kullandı.

‘BASKIYA DEĞİL SAYGIYA DAYANMALI’

Szijjarto, Ukrayna'nın, gaz, elektrik ve dizel yakıt ithalatının büyük bir kısmının Macaristan üzerinden veya Macaristan'dan geldiğini vurgulayarak, Macaristan'ın tedariki risk altındayken başka bir ülkenin enerji güvenliğini güvence altına almalarının beklenemeyeceğini söyledi. Szijjarto, “Enerji iş birliği karşılıklı, baskıya değil, saygıya dayanmalı” dedi.