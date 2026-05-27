Macaristan haber portalı 24.hu'nun bildirdiğine göre, milletvekilleri olağanüstü bir prosedürle 2025'te başlatılan çekilme sürecini iptal etme yönünde oy kullandı.

Tasarı, Tisza Partisi'nden 133 üye tarafından desteklenirken, Fidesz-KDNP ittifakından 37 milletvekili aleyhinde oy kullandı.

Karar, resmi olarak ilan edildiği günün ertesi günü yürürlüğe girecek.

Yasa tasarısı, Başbakan Peter Magyar liderliğindeki hükümet tarafından sunuldu. Magyar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılımın devam etmesinin "uluslararası barış ve güvenliği korumak, insan haklarını güvence altına almak ve ciddi uluslararası suçlardan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamak için" gerekli olduğunu söyledi.

Önceki hükümet, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Budapeşte ziyaretinin ardından Macaristan'ın Nisan 2025'te Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (ICC) çıkacağını duyurmuştu.

O dönemde mahkeme, Netanyahu hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı.

Macaristan'ın AB'den çekilme sürecinin Haziran ayında tamamlanması bekleniyordu, ancak yeni hükümet, çekilme yürürlüğe girmeden önce bunu durdurmak için harekete geçti.