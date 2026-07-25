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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan Grand Prix'si sıralama turlarında Lando Norris pole pozisyonunun sahibi oldu. McLaren pilotu, Ferrari'den Lewis Hamilton'ı yalnızca 0.012 saniye farkla geride bıraktı.

NORRIS'TEN NEFES KESEN POLE PERFORMANSI

Lando Norris, Ferrari pilotu Lewis Hamilton'ı yalnızca 0.012 saniye farkla geride bırakarak 2026 sezonunun ilk pole pozisyonunu elde etti. Büyük çekişmeye sahne olan sıralama turlarında Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı elde etti.

İLK BEŞTE İKİ MCLAREN PİLOTU

Mercedes'in genç pilotu Andrea Kimi Antonelli dördüncü sırada yer alırken McLaren'ın diğer pilotu Oscar Piastri beşinci sırayı aldı. Mercedes böylelikle sezonun ilk grand prix sıralama mağlubiyetini yaşadı.

VERSTAPPEN ALTINCI SIRADA KALDI

Son dünya şampiyonu Max Verstappen sıralama turlarını altıncı sırada tamamlarken George Russell yedinci, Isack Hadjar sekizinci, Arvid Lindblad dokuzuncu ve Nico Hülkenberg ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.