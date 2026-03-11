UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında dev bir başarıya imza atan Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını araladı.
Maç sonu yaptıklarına kimse inanamadı: Icardi ipleri tamamen kopardı
Galatasaray’ın Liverpool karşısında aldığı tarihi 1-0’lık zaferin ardından, 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekleyen Mauro Icardi’nin kutlamalara katılmadan stadı terk etmesi, sarı-kırmızılı camiada galibiyet sevincinin önüne geçen dev bir krize dönüştü.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Ancak RAMS Park'taki bu tarihi futbol şöleni ve galibiyet coşkusu, maç sonu yaşanan beklenmedik bir krizle sarsıldı.
Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi’nin sergilediği tavırlar, zaferin önüne geçerek camiada büyük bir şok yarattı.
KUTLAMALARA KATILMADI, STADI İLK O TERK ETTİ
Teknik direktör Okan Buruk'un taktiksel tercihleri doğrultusunda 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekleyen ve süre alamayan Arjantinli golcü, maçın son düdüğüyle birlikte tepkisini gizlemedi.
Tüm takım arkadaşları ve teknik heyet sahanın ortasında kenetlenip bu kritik zaferi tribünlerle kutlarken, Icardi'nin bu coşkuya ortak olmaması gözlerden kaçmadı.
Oldukça gergin ve mutsuz olduğu gözlemlenen yıldız futbolcu, kutlamaları es geçerek hızlı adımlarla doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.
SOYUNMA ODASINDA SOĞUK RÜZGARLAR
Elde edilen bilgilere göre; soyunma odasında da galibiyet atmosferine dahil olmayan deneyimli forvet, takım otobüsünü dahi beklemeden kişisel hazırlıklarını hızla tamamladı.
Stadı kendi özel aracıyla ilk terk eden isimlerden biri olan Icardi’nin bu net tavrı, sosyal medyada ayrılık dedikodularını alevlendirdi.
Bazı taraftarlar bu davranışı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun kulüple iplerini tamamen kopardığı ve sözleşme uzatmayacağı şeklinde yorumladı.
SEZON İSTATİSTİKLERİ VE GELECEK BELİRSİZLİĞİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 37 maçta 15 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Mauro Icardi'nin, kritik Liverpool rövanşı öncesi sergilediği bu tutum teknik heyette de soru işaretleri yarattı.
Sarı-kırmızılı yönetim ve Okan Buruk'un, İngiltere'deki zorlu mücadele öncesi bu krizi nasıl yöneteceği merak konusu oldu.