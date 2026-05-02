İngiltere Championship’te sezonun son haftasında Norwich City’yi mağlup ederek play-off bileti alan Hull City’de kulüp sahibi Acun Ilıcalı, elde edilen başarı sonrası açıklamalarda bulundu.

TRİBÜNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Norwich City maçının bitiş düdüğüyle tribünde gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar yaşayan Ilıcalı, bu sezon tüm enerjisini İngiliz ekibine verdiğini vurguladı.

ACUN ILICALI: 'TÜM KONSANTRASYONUMU BURAYA VERDİM'

A Spor'a konuşan Acun Ilıcalı play-off başarısı hakkında şunları söyledi:

“İngiltere’de kulüp alalı dört yıl oldu. Geçen sene açıkçası mutlu olmamıştım. Bu seneye çok konsantre oldum. Fenerbahçe’de çok değerli bir görevim vardı. O tabii ki buraya olan enerjimi çok azaltmıştı. Bu sene yönetimde olmayınca bütün konsantrasyonumu, bütün heyecanımı buraya verdim.

'JAKIROVIC KAYSERİSPOR'DA DİKKATİMİ ÇEKTİ'

“İyi bir hoca bulduğumuzu düşünüyorum. Biliyorsunuz geçen sene Kayserispor’daydı, Sergej Jakirovic dikkatimi çekti ve onu getirdik. Devamında da transferlerde gerçekten ekibimiz çok iyi çalıştı. Tek vücut olduk. Devamında da başarılar gelmeye başladı.”

