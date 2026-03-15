Olay, 26 Şubat tarihinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Semt Sahası'nda meydana geldi. Amatör bir futbol karşılaşması sırasında stoperin uzun topu üzerine topu kontrol etmek isteyen Muhammed Şükrü Dalgacı, rakip takım kalecisiyle şiddetli bir çarpışma yaşadı. Çarpışmanın etkisiyle kalecinin dizi böğrüne gelen genç sporcu, büyük bir acıyla yere yığıldı ve bilincini kaybetti.

İLK MÜDAHALE VE ACİL SEVK

Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muhammed Şükrü, devlet hastanesine kaldırıldı. Çekilen röntgen ve tetkiklerde sağ böbreğinde parçalanma ve ağır iç kanama tespit edildi. Durumu hızla kötüleşen genç hasta, ivedilikle Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne sevk edildi.

KRİTİK AMELİYATTA 3 UZMAN DOKTOR DEVREDE

Hastaneye ulaştığında tansiyonu ölçülemeyecek kadar düşük olan ve yoğun kan kaybı yaşayan genç futbolcu, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik öncülüğünde acil ameliyata alındı. Operasyonda parçalanan sağ böbrek cerrahi olarak çıkarılarak kanama kontrol altına alındı. Ameliyatın kritik seyretmesi nedeniyle Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan ile Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı da ekibe dahil oldu. Ameliyat sırasında hastaya toplam 11 ünite kan verildi. Uzun ve zorlu geçen operasyon başarıyla tamamlandı.

"MİLYONDA BİR KARŞILAŞABİLECEĞİMİZ BİR VAKA"

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Hilmi Çelik, süreci şöyle değerlendirdi:

"Çok nadir, milyonda bir karşılaşabileceğimiz bir vaka. Hastamız 15 yaşlarında bir futbol maçı sırasında rakip takım kalecisiyle çarpışıyor ve künt böbrek travması yaşıyor. Ciddi bir böbrek yaralanması olduğu için hayati risk ortaya çıkıyor. Tansiyon alınmayacak bir noktadaydı. Yaklaşık 11 ünite kan vererek operasyonu sıkıntısız tamamladık. Ameliyatın üzerinden 3 hafta geçti ve artık normal hayatına tamamen döndü. Bundan sonra tekrar futbol oynaması için biraz beklemesi gerekiyor."

GENÇ FUTBOLCUDAN DUYGUSAL ANLATIM

Olay anlarını anlatan Muhammed Şükrü Dalgacı, "Stoper uzun top atınca ben de topu almaya çalışırken kaleciyle çarpıştım. Kalecinin dizi böğrüme geldi. Ondan sonra çok yoğun bir acı hissettim. Sonrasında hastaneye getirdiler beni ve ameliyat ettiler. Riskli bir ameliyat oldu. Şuan iyiyim çok şükür. Doktor hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Baba Ahmet Dalgacı (47), yaşadıkları zor günleri anlattı: "Çok korktuk, çok zor günler geçirdik ama doktorlarımızın başarılı operasyonuyla rahatladık. Emeği geçen tüm doktorlara ve hastane çalışanlarına minnettarız."Genç futbolcunun taburcu olmasının ardından 8. günde genel durumu iyi olarak hastaneden ayrıldığı belirtildi. Muhammed Şükrü Dalgacı'nın kısa sürede spora dönüş yapması beklenirken, doktorlar temkinli bir iyileşme süreci öneriyor.

Bu tür saha içi çarpışmalara karşı futbolcuların koruyucu ekipman kullanımı ve hızlı müdahale önem taşıyor. Genç sporcunun hayata tutunması, hem ailesini hem de sevenlerini büyük bir mutluluğa boğdu.