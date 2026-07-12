Teknoloji devi Apple, gelecek yıl kullanıma sunulacak olan macOS 28 işletim sistemiyle birlikte depolama uyumluluğunda kritik bir değişikliğe gidiyor. Şirket tarafından yayımlanan yeni destek belgesine göre, şifrelenmiş Mac OS Genişletilmiş (HFS+) disk birimlerine verilen resmi destek tamamen sonlandırılacak. Harici sürücülerinde ya da depolama aygıtlarında bu formatı kullananların, yeni işletim sistemine geçiş yapmadan önce disk şifresini çözmesi veya sürücüyü yeniden biçimlendirmesi gerekecek; aksi takdirde verilere yeni sistem üzerinden erişim sağlanamayacak.

Söz konusu değişiklik sadece şifrelenmiş HFS+ sürücülerini kapsıyor. Apple, şifrelenmemiş durumdaki HFS+ sürücülerinin macOS 28 ve sonraki sürümlerde sorunsuz şekilde çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Bu hamle, şirketin macOS High Sierra sürümünden bu yana varsayılan olarak kullandığı ve yerleşik şifreleme desteği sunan Apple Dosya Sistemi'ne (APFS) geçiş stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KULLANICILARA ÖNCEDEN UYARI BİLDİRİMİ GÖNDERİLECEK

macOS 26 veya daha güncel sürümleri çalıştıran Mac bilgisayarlara şifrelenmiş bir HFS+ birimi bağlandığında, ekranda sürücü adıyla birlikte bir uyarı bildirimi belirecek. Kullanıcılara hazırlık yapmaları için zaman tanımayı amaçlayan bu uyarı gelmediği takdirde, durum Disk İzlencesi uygulaması üzerinden manuel olarak da kontrol edilebilecek. Disk biçimi "Mac OS Extended" ve "Şifrelenmiş" olarak görünen sürücüler, macOS 28 kurulduktan sonra sisteme bağlanamayacak.

VERİ KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Apple, diskler üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce tüm verilerin yedeklenmesini tavsiye ediyor. Güvenli yedekleme işleminden sonra sürücü, APFS formatında yeniden biçimlendirilebileceği gibi mevcut birimin şifresi de kaldırılabilecek. Yeniden biçimlendirme diskteki tüm verileri kalıcı olarak silerken, şifre çözme işlemi verileri silmeden sürücüyü kullanmaya devam etmeye ve daha sonra APFS'ye dönüştürmeye olanak tanıyor.

Ancak bu şifre çözme esnekliği, şifrelenmiş Time Machine yedekleme diskleri için geçerli olmayacak. Büyük boyutlu disklerin şifre çözme işlemlerinin uzun sürebileceğini hatırlatan yetkililer, sonbaharda çıkacak macOS 28 öncesinde kullanıcıların hazırlıklarını tamamlamasını öneriyor.