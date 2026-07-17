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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Valisi Muammer Erol, Kayseri'de düzenlenen Mustafa Ünal U15 Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda +80 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Nedime Bulat'ı makamında kabul etti. Vali Erol, başarılı sporcuyu tebrik ederek Avrupa Şampiyonası öncesinde başarı dileklerini iletti.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Vali Muammer Erol, 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilen Mustafa Ünal U15 Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda +80 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Nedime Bulat'ı makamında ağırladı.

Şampiyonada çıktığı dört karşılaşmayı da kazanarak altın madalyaya uzanan genç sporcuyu tebrik eden Vali Erol, bir süre sohbet ettiği Bulat'a spor yaşamında başarılarının devamını diledi.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Giresun Ormanspor Kulübü sporcusu olan Nedime Bulat, 2025 yılında da Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncülük elde etmişti.

Başarılı sporcu, bu yıl 17-26 Ekim tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

ANTRENÖRÜ VE AİLESİ DE KATILDI

Valilikte gerçekleşen ziyarette, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, Antrenör Şeyma Gül Kocak ile Nedime Bulat'ın ailesi de hazır bulundu.