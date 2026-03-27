Ünlü şarkıcı Mabel Matiz (gerçek adı Fatih Karaca), “Perperişan” isimli şarkısının sözleri nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma talebi kabul edildi. Şarkıcı duruşmaya katılmadı, savcının izinde olması nedeniyle duruşma 30 Nisan 2026 saat 09.30’a ertelendi.

DAVANIN GEREKÇESİ VE İDDİANAME

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, söz konusu şarkıda yer alan ifadelerin "cinsel arzuyu dolaylı biçimde tahrik ettiği, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar içerdiği, cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler bulunduğu" ifade edildi.

Bu betimlemelerin herkes tarafından anlaşılabilir nitelikte olduğuna dikkat çekilerek, şarkının yaş sınırlaması olmaksızın yayınlanmasının çocuklar açısından tehlike arz ettiği ileri sürüldü. İddianamede Karaca’nın "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İlk duruşmada hakim Karaca’ya “Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” diye soru sormuş, Karaca da “Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu soruyu bir arabesk şarkıcısı söylese soramayacaktınız. Herkes herkes için söyleyebilir” yanıtını vermişti.

İKİNCİ DURUŞMADA NELER OLDU?

Bugün görülen ikinci duruşmaya Mabel Matiz katılmadı. Şarkıcının avukatları salonda hazır bulundu. Hakim, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından hazırlanan raporu okudu. Raporda çocukların üstün yararının zedelendiği değerlendirmesi yer alırken, Mabel Matiz’in sanatçı kimliği de vurgulanarak nihai takdirin mahkemeye ait olduğu belirtildi.

Aile Bakanlığı avukatı söz alarak, “Bakanlık olarak sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’ndan gelen yazıdaki değerlendirmede şarkının çocuklarının yararını ihlal ettiği belirtilmiştir. Her ne kadar değerlendirmede kişinin sanatçı olması vurgulansa da bu hususta sanığın cezalandırılması gerektiğini belirtmek isteriz” dedi.

Mabel Matiz’in avukatı ise savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Asıl tartışılması gereken husus TCK kapsamındaki bir müstehcenliğin varlığıdır. Sayın mahkememizce hukuken müstehcenliğin varlığı ve maddi hukukun oluşup oluşmadığı irdelenmelidir. Her ne kadar raporda çocukların üstün yararının zedelendiği ifade edilse de bu TCK kapsamında müstehcenlik anlamına gelememektedir. Erotizm dışında pornografik bir unsur söz konusu değildir. Müstehcenlik için pornografik içerik aranmalıdır. Vermiş olduğumuz beyanlarla dosyanın ilerlemesini ve bilirkişiye gönderilmemesini talep ederiz” diye konuştu.

AİLE BAKANLIĞI DAVAYA KATILDI

Savcının talebi üzerine mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma talebini kabul etti.

DAVA 30 NİSAN'A ERTELENDİ

Duruşma savcısı bir haftalık izne ayrıldığı için dosyada esas hakkındaki mütalaanın verilemeyeceği ifade edildi. Hâkim, celse arasında dosyanın iddia makamına gönderileceğini ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edileceğini belirtti. Duruşma 30 Nisan saat 09.30’a ertelendi.