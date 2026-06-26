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Yayınlandığı ilk saatlerden itibaren yoğun ilgi gören şarkı, sosyal medyada da kısa sürede gündem olmayı başardı. Enerjik ritmi ve yaz atmosferine uygun yapısıyla dikkat çeken "Umrumdışı", sezonun iddialı parçaları arasında gösteriliyor.

"DANS ZAMANI" ÇAĞRISI YAPTI

Yeni şarkısını sosyal medya hesabından duyuran Mabel Matiz, paylaşımında, "Duyduğuma göre yeni bir yaz şarkısına ihtiyacınız varmış. Umrumdışı şimdi her yerde yayında! Dans zamanıdır arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Şarkının söz ve müziğinde Mabel Matiz ile Murad Güner'in ortak imzası bulunuyor. Düzenleme ve prodüksiyonu Bahti Sutekin üstlenirken, klibin yönetmen koltuğunda Sinan Tuncay oturdu. Klibin koreografisi ve sanat yönetmenliği ise Gabriele Esposito tarafından gerçekleştirildi.