Türk müziğinin özgün isimlerinden Mabel Matiz, kendine has tarzı ve güçlü şarkı sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Sıra dışı müzikal çizgisi, derinlikli sözleri ve kendine özgü yorumu sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçının hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İşte, Mabel Matiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mabel Matiz'in gerçek adı...

MABEL MATİZ KİMDİR?

Gerçek adıyla Fatih Karaca, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'de doğdu.

Sahne adı, Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan Tuna karakterinin takma adı Mabel ve "çok sarhoş, düşkün kimse" anlamlarına gelen Rumca matiz kelimesinin birleşiminden oluşur.

KARİYERİ

Mabel Matiz, müzik kariyerine 2008'de kendi ev kayıtları ve cover şarkılarla başlamış, 2011'de kendi adını taşıyan ilk albümünü yayınlamıştır.

Albümleri

2011-Mabel Matiz

2013-Yaşım Çocuk

2015-Gök Nerede

2018-Maya

2023-Fatih

2025-Aklıselim