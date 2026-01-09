Türk müziğinin özgün isimlerinden Mabel Matiz, kendine has tarzı ve güçlü şarkı sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Sıra dışı müzikal çizgisi, derinlikli sözleri ve kendine özgü yorumu sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçının hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İşte, Mabel Matiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mabel Matiz'in gerçek adı...
MABEL MATİZ KİMDİR?
Gerçek adıyla Fatih Karaca, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'de doğdu.
Sahne adı, Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan Tuna karakterinin takma adı Mabel ve "çok sarhoş, düşkün kimse" anlamlarına gelen Rumca matiz kelimesinin birleşiminden oluşur.
KARİYERİ
Mabel Matiz, müzik kariyerine 2008'de kendi ev kayıtları ve cover şarkılarla başlamış, 2011'de kendi adını taşıyan ilk albümünü yayınlamıştır.
Albümleri
2011-Mabel Matiz
2013-Yaşım Çocuk
2015-Gök Nerede
2018-Maya
2023-Fatih
2025-Aklıselim