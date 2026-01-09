İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında “Perperişan” isimli şarkısı nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da erişim engeli talep etmişti.
Mabel Matiz hakim karşısında
Şarkıcı Mabel Matiz, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkacak, Matiz hakkında 6 yıl hapis cezası ve adli para cezası bekleniyor.
Talepler üzerine Mabel Matiz hakkında "müstehcenlik" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Matiz, açılan dava kapsamında bugün, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
6 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Ünlü şarkıcı hakkında ise söz konusu soruşturma kapsamında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış, Matiz hakkında 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.
MATİZ'İN SAVUNMASI
Mabel Matiz savunmasında,“Şarkının yazımında, sosyal medyada iddia edildiği gibi farklı veya olumsuz bir anlam bulunmamaktadır. Bu konuda son derece hassasım ve sanatçı duruşum da ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için her zaman özel bir konudur; bu nedenle bu hususta son derece dikkatliyim. İddia edildiği gibi bir niyetle bu eseri yazmış olmam kesinlikle söz konusu değildir. Yöneltilen suçlamaları ve iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.
Şarkı sözlerinde yetişkin bir bireyden bahsedildiğini söyleyen Mabel Matiz, “Cici bebe ifadesi, Ankara ağzında kullanılan bir deyimdir. “Toy” kelimesi ise ham, deneyimsiz bir bireyi ifade etmektedir. “Sal kuşu hanesine” ifadesi de haber gönderme amacıyla kullanılan geleneksel bir söylemdir. Söz konusu parça, belirli bir cinsiyete veya ilişki biçimine hitap etmemekte; herkes tarafından söylenebilecek, evrensel bir anlatı taşımaktadır. Bu nedenle şarkının bir erkeğin bir kadına ya da bir erkeğin başka bir erkeğe hitabı şeklinde yorumlanması mümkün değildir.” İfadelerini kullandı.
Türkçemiz son derece zengin bir dildir ve birçok kelime farklı anlamlara gelebilmektedir diyerek, “Ancak ben bu kelimeleri iddia edilen anlamlarda kullanmadım. Halk edebiyatında “kuş” kelimesi kısmet anlamına da gelmektedir. Farklı çağrışımları olsa da, benim kastettiğim anlam kesinlikle iddia edilen hususlar değildir. Eserde, gözü kara bir âşığın aşkının büyüklüğünden kaynaklanan ifadeler kullanılmıştır. Sanatın, dilin zenginliği ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”