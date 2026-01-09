Yeniçağ Gazetesi
09 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Mabel Matiz duruşması ertelendi

Mabel Matiz duruşması ertelendi

Şarkıcı Mabel Matiz, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" iddiasıyla bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma Eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma 27 Mart’a ertelendi.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Mabel Matiz duruşması ertelendi - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında “Perperişan” isimli şarkısı nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da erişim engeli talep etmişti.

1 6
Mabel Matiz duruşması ertelendi - Resim: 2

Talepler üzerine Mabel Matiz hakkında "müstehcenlik" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Matiz, açılan dava kapsamında bugün, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

2 6
Mabel Matiz duruşması ertelendi - Resim: 3

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Ünlü şarkıcı hakkında ise söz konusu soruşturma kapsamında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış, Matiz hakkında 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.

3 6
Mabel Matiz duruşması ertelendi - Resim: 4

MATİZ'İN SAVUNMASI

Mabel Matiz savunmasında,“Şarkının yazımında, sosyal medyada iddia edildiği gibi farklı veya olumsuz bir anlam bulunmamaktadır. Bu konuda son derece hassasım ve sanatçı duruşum da ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için her zaman özel bir konudur; bu nedenle bu hususta son derece dikkatliyim. İddia edildiği gibi bir niyetle bu eseri yazmış olmam kesinlikle söz konusu değildir. Yöneltilen suçlamaları ve iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

4 6
Mabel Matiz duruşması ertelendi - Resim: 5

Şarkı sözlerinde yetişkin bir bireyden bahsedildiğini söyleyen Mabel Matiz, “Cici bebe ifadesi, Ankara ağzında kullanılan bir deyimdir. “Toy” kelimesi ise ham, deneyimsiz bir bireyi ifade etmektedir. “Sal kuşu hanesine” ifadesi de haber gönderme amacıyla kullanılan geleneksel bir söylemdir. Söz konusu parça, belirli bir cinsiyete veya ilişki biçimine hitap etmemekte; herkes tarafından söylenebilecek, evrensel bir anlatı taşımaktadır. Bu nedenle şarkının bir erkeğin bir kadına ya da bir erkeğin başka bir erkeğe hitabı şeklinde yorumlanması mümkün değildir.” İfadelerini kullandı.

5 6
Mabel Matiz duruşması ertelendi - Resim: 6

Türkçemiz son derece zengin bir dildir ve birçok kelime farklı anlamlara gelebilmektedir diyerek, “Ancak ben bu kelimeleri iddia edilen anlamlarda kullanmadım. Halk edebiyatında “kuş” kelimesi kısmet anlamına da gelmektedir. Farklı çağrışımları olsa da, benim kastettiğim anlam kesinlikle iddia edilen hususlar değildir. Eserde, gözü kara bir âşığın aşkının büyüklüğünden kaynaklanan ifadeler kullanılmıştır. Sanatın, dilin zenginliği ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Duruşma; eksikliklerin giderilmesi amacıyla 27 Mart saat 09.30'a ertelendi.

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro