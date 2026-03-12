Kahramanmaraş’ta yaşayan 38 yaşındaki Hasan Çetinkaya, çocukluk hayali olan güvercin tutkusunu mesleğe dönüştürdü. 13 yıllık memurluk hayatını bırakan Çetinkaya, güvercin yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlamaya başladı.

Kahramanmaraş’ta 10 yaşında başladığı güvercin yetiştiriciliği tutkusunu yıllar boyunca devam ettiren Hasan Çetinkaya, evinin yanında oluşturduğu özel alanda güvercinlerini yetiştiriyor.

13 YILLIK MEMURLUK GÖREVİNE SON VERDİ

Büyük emek verdiği güvercinlerin bazılarını otomobil fiyatına sattığını söyleyen Çetinkaya, güvercin yetiştiriciliğinin kendisi için sadece bir hobi olmadığını söyledi. Çetinkaya, “Güvercinlere yeterince zaman ayıramadığımı fark edince görevimden istifa ettim. Açıkçası pişman değilim. 13 yıllık memurluktansa güvercin yetiştiriciliğini tercih ediyorum" dedi.

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYOR, 1 MİLYON TL'Yİ BULAN GÜVERCİN DE VAR

Güvercinleri ihracat ettiğini de belirten Çetinkaya, özellikle Almanya ve Fransa’ya gönderdiğinin altını çizdi. Ayrıca haftanın yedi günü şehir dışına güvercin sevkiyatı yaptıklarını da Çetinkaya söyledi.

Irk özelliklerine göre güvercin fiyatlarının değiştiğinin altını çizen Çetinkaya, "Bu ırkın içinde 10 bin liraya da güvercin var, 1 milyon lira fiyatı bulan güvercin de var” ifadelerini kullandı.