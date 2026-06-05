Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İddiaya göre yangın, tesiste bulunan makinelerin aşırı ısınması sonucu başladı. Durumu fark eden çalışanlar yetkililere haber verirken, ilk müdahale tesiste görevli bir kepçe operatörü tarafından yapıldı. Operatör, kepçe yardımıyla yanan malzemeleri dağıtarak alevlerin büyümesini engellemeye çalıştı.

Yangın, yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alınırken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Tesiste maddi hasar oluştuğu öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Kiremitçiler Maden Ocağı işçilerinin ücret ve tazminat alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle maden sahası önünde sürdürdükleri eylem devam ediyor. Haklarını alamadıklarını ifade eden işçiler, yetkililerden sorunun çözülmesini ve alacaklarının ödenmesini talep ediyor. Yangının yaşandığı tesisin, işçilerin protestolarını sürdürdüğü işletmeye ait olması dikkat çekti.