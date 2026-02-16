Otomatik Katılım Sistemi’nde iddiaya göre yeni bir döneme geçilecek. Yılın ikinci çeyreğinde Orta Vadeli Program’da, sistemin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES)dönüştürülmesi planlanıyor. Vatandaşlar çalışanların maaşlarından kesinti yapılıp yapılmayacağını, düzenlemenin zorunlu olup olmayacağını merak etmeye devam ediyor.
Maaşlardan zorunlu kesinti yapılacak mı? Ahmet Kıvanç'tan dikkat çeken yazı
Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) dönüştürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Maaşlardan zorunlu kesinti yapılacak mı?Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı dikkat çekti.Derleyen: Dilek Taşdemir
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, OKS'nin zorunlu TES'e dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Otomatik katılım sisteminin (OKS) tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) dönüştürülmesi konusu uzun süredir gündemde bulunduğunu hatırlatan Kıvanç, "Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen birinci basamak emeklilik sistemini tamamlayacak şekilde ikinci basamak emeklilik sisteminin kurulması, böylece bir yandan yurtiçi tasarrufların artırılması, diğer yandan da SGK üzerindeki emekli aylığı baskısı azaltılırken emeklilikte refah seviyesinin korunması amaçlanıyor." dedi.
Son yıllardaki orta vadeli programlarda ve yıllık programlarda tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin hedeflere yer verildiğini ifade eden Kıvanç "Nitekim Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programında, OKS’nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) kurulacağı belirtildi. 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda (OVP) ise buna ilişkin çalışmanın 2026 yılı nisan – haziran dönemini kapsayan 2. çeyrekte hayata geçirilmesi öngörüldü. Tarih yaklaştıkça gözler OKS’den TES’e geçiş konusuna çevrildi." değerlendirmesi yaptı.
Mevcut uygulamada çalışanların prime esas kazançlarının yüzde 3’ü oranında kesinti yapılırken, yeni işe başlayanlar sisteme otomatik dahil ediliyor fakat isteyen çalışan sistemden ayrılabiliyor.
TES taslağına göre ise 45 yaş ve altındaki çalışanlar sisteme zorunlu dahil edilecek ve maaşlarından kesinti yapılacak. İşverenlerden de zorunlu prim kesintisi yapılması planlanıyor.
İşçi sendikaları TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK çalışanların mevcut haklarının korunması gerektiğini belirtirken, maaşlardan zorunlu kesinti yapılmasına tepki göstermeye devam ediyor. İşveren örgütleri de kendilerinden prim kesintisi yapılacak olmasına sebebiyle temkinli.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Ocak 2026 tarihinde İstanbul’da yaptığı açıklamada, Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili ellerinde henüz olgunlaşmış bir çalışma olmadığını duyurarak, "Bu tür konular ancak iyi bir etki değerlendirme, bir hazırlık yapıldıktan sonra tartışılması gereken konular diye ifade etmek isterim. Başka birtakım alternatif mekanizmalarla da insanların geleceğini daha emin kurgulamalarında, ona hazırlanmalarında fayda var. ugünkü işletmeler üzerinde de özellikle içinden geçtiğimiz dönemde yük oluşturmamak önemli. Şimdi bir rekabet baskısı altındayız, uyguladığımız bir program var, işletmelerin yükünü artıracak bir yaklaşıma da sıcak bakmıyoruz doğrusu. Bu denge içinde bu hususlara yaklaşıyoruz." demişti.
Çalışanların maaşlarından zorunlu kesinti yapılması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin zorunlu olmasıyla ilgili belirsizlik sürerken, isteğe bağlı Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) daha cazip hale getirilmesi yönünde adımlar sürüyor.