Maaşlardan zorunlu kesinti yapılacak mı? Ahmet Kıvanç'tan dikkat çeken yazı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Ocak 2026 tarihinde İstanbul’da yaptığı açıklamada, Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili ellerinde henüz olgunlaşmış bir çalışma olmadığını duyurarak, "Bu tür konular ancak iyi bir etki değerlendirme, bir hazırlık yapıldıktan sonra tartışılması gereken konular diye ifade etmek isterim. Başka birtakım alternatif mekanizmalarla da insanların geleceğini daha emin kurgulamalarında, ona hazırlanmalarında fayda var. ugünkü işletmeler üzerinde de özellikle içinden geçtiğimiz dönemde yük oluşturmamak önemli. Şimdi bir rekabet baskısı altındayız, uyguladığımız bir program var, işletmelerin yükünü artıracak bir yaklaşıma da sıcak bakmıyoruz doğrusu. Bu denge içinde bu hususlara yaklaşıyoruz." demişti.