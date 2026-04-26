İktisatçı Mustafa Sönmez, TCMB verilerine göre Türkiye'de ortalama kiranın 24 bin TL'yi aştığını, İstanbul'da ise asgari ücretin 13 bin TL üzerine çıktığını belirterek; nüfusun %40'ının kiracı olduğu bir tabloda bu rakamları "rezillik" olarak nitelendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre hazırlanan 100 metrekarelik aylık ortalama kira istatistikleri, barınma krizinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Verileri değerlendiren iktisatçı Mustafa Sönmez, kira fiyatlarının asgari ücret karşısındaki ezici üstünlüğüne vurgu yaparak çarpıcı bir analiz paylaştı.

ASGARİ ÜCRET KİRAYA YETMİYOR

TCMB verilerine göre Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 24 bin 188 TL’ye ulaşmış durumda. Bu rakamın net asgari ücretin sadece 4 bin TL altında olduğunu belirten Sönmez, "Hadlerini de bilmiyorlar" diyerek ekonomik tablodaki çarpıklığa tepki gösterdi.

Grafikteki en çarpıcı rakam ise İstanbul’dan geldi. Megakentte ortalama kira 40 bin 512 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, mevcut asgari ücretin tam 13 bin TL üzerinde bir seviyeye tekabül ediyor. İstanbul’u 33 bin 338 TL ile Muğla ve 26 bin 564 TL ile İzmir takip ediyor.

ANADOLU’DA DA DURUM FARKLI DEĞİL

Sönmez, kiralardaki artışın sadece batı illeriyle sınırlı kalmadığını; Gaziantep’te kiraların 16 bin TL’ye dayandığını, Van’da ise 17 bin TL seviyesini aştığını belirtti. Listenin en sonunda yer alan Mardin’de bile en düşük kira bedeli 10 bin TL olarak ölçüldü.

"Nüfusun Yüzde 40'ı Kiracı" Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ının kiracı olduğunu hatırlatan Mustafa Sönmez, barınma maliyetlerinin hane halkı bütçesi üzerindeki ağır yüküne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Hadlerini de bilmiyorlar; TCMB'ye göre TR ortalama kira (100m2) 24 bin TL Yani net asgari ücretin 4 bin Tl azı. İstanbul'da 41 bin TL.Asg. ücretten 13 bin TL fazla. G.Antep'te bile 16 bin TL. Mardin en ucuzu 10 bin TL o kadar ama Van'da 17 bin TL. Rezillik! Nüfusun %40'ı kiracı"