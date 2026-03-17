Peki maaşınızdan kesinti yapılmaması için hangi hatalardan kaçınmanız gerekiyor? İşte çalışanların mutlaka bilmesi gereken 7 önemli detay…
Maaşınızdan kesinti olmaması için yapmamanız gereken 7 şey
Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri maaş kesintileri. İş Kanunu’na göre bazı durumlarda işverenler çalışanların maaşından kesinti yapabiliyor. Ancak bu kesintilerin belirli kurallara uygun olması gerekiyor.Mercek: Aykut Metehan
1. İşe geç kalmayı alışkanlık haline getirmek
İş yerinde sürekli geç kalmak disiplin ihlali sayılabilir. Bu durum işveren tarafından uyarı, tutanak ve bazı durumlarda maaş kesintisine kadar varan yaptırımlara neden olabilir.
2. İzinsiz işe gelmemek
Habersiz şekilde işe gelmemek iş kanununa göre ciddi bir disiplin ihlalidir. Devamsızlık durumunda hem maaş kesintisi yapılabilir hem de iş sözleşmesi feshedilebilir.
3. İş güvenliği kurallarını ihlal etmek
İş güvenliği ekipmanlarını kullanmamak veya kurallara uymamak işyerinde ciddi risk oluşturur. Bu tür ihlaller işveren tarafından disiplin cezası ve maaş kesintisiyle sonuçlanabilir.
4. İşyerinde verilen görevleri kasıtlı olarak yerine getirmemek
Çalışanın görev tanımına giren işleri bilinçli şekilde yapmaması işverene yaptırım uygulama hakkı doğurabilir. Bu durum bazı işyerlerinde ücret kesintisiyle sonuçlanabilir.
5. İşyerine zarar vermek
Şirket ekipmanlarına zarar verilmesi durumunda işveren zararın bir kısmını çalışan ücretinden talep edebilir. Ancak bunun için hukuki sınırlar ve prosedürler bulunur.
6. Disiplin kurallarını ihlal etmek
İşyerinde belirlenen disiplin kurallarına uymamak da maaş kesintisine neden olabilecek durumlar arasında yer alır. Özellikle tekrar eden ihlaller daha ağır yaptırımlar doğurabilir.
7. Mesai kurallarını ihlal etmek
Çalışma saatlerine uymamak, mesai düzenini bozmak veya işten erken ayrılmak da ücret kesintisine neden olabilir.
Maaş kesintisinde yasal sınır var
İş Kanunu’na göre işverenin uygulayabileceği maaş kesintileri sınırsız değildir. Yapılan kesintilerin çalışanlara yazılı olarak bildirilmesi ve belirli yasal sınırlar içinde olması gerekir.