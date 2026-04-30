Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de ücretliler açısından vergi sisteminin son 20-25 yılda sessiz ama köklü bir değişim yaşadığını belirtiyor.

En çarpıcı gösterge, ilk vergi diliminin asgari ücrete oranı.

2000 yılı: Brüt asgari ücret 118,8 TL, ilk vergi dilimi 2.500 TL , 21 kat

2026 yılı: Brüt asgari ücret 33.030 TL, ilk vergi dilimi 190.000 TL , 5,8 kat





Erdursun’a göre bu daralma, vergi dilimlerinin yalnızca yeniden değerleme oranı kadar artırılmasından kaynaklanıyor. Asgari ücret ise enflasyon , ek zamlarla çok daha hızlı büyüdüğü için çalışanlar yıl ilerledikçe hızla üst dilimlere kayıyor.

AYNI MAAŞ, DÜŞEN NET GELİR

Sistem artık “yıl boyu aynı maaşı alıyorsunuz ama netiniz düşüyor” şeklinde işliyor. Özgür Erdursun’un örnekleriyle somut tablo şöyle:

Brüt 50.000 TL maaş: Yıl başı net = 40.200 TL - yıl sonu net = 36.500 TL (aylık kayıp =3.700 TL). yüzde 15 dilim 4 ay sürüyor.

Brüt 100.000 TL maaş: Yıl başı net =75.900 TL - en düşük net =65.700 TL (aylık kayıp =10.000 TL). yüzde 15 dilim sadece 2 ay.

Brüt 150.000 TL ve üzeri: Yüzde 15 dilim yalnızca 1 ay sürüyor, yüzde 27’ye geçiş Nisan gibi erken aylarda gerçekleşiyor.



Brüt 297.000 TL maaş: Yıl ortasından sonra net maaş 167.000 TL’ye kadar düşüyor (aylık kayıp =47.000 TL). Çalışan yılın yarısından fazlasını en üst dilimlerde geçiriyor.

Erdursun’un vurguladığı kritik nokta: “Gelir arttıkça sadece ödenen vergi artmıyor; yüksek vergiye maruz kalınan süre de uzuyor ve başlama zamanı öne çekiliyor.”

25 YILDA KORUMA ALANI 4 KAT DARALDI

Erdursun’un hazırladığı tabloya göre ilk vergi diliminin asgari ücrete oranı şöyle geriledi:

2000 = 21 kat

2005 =13,5 kat

2010 =11,5 kat

2015 =9,4 kat

2020 = 7,5 kat

2026 = 5,8 kat



Sonuç olarak eskiden çalışanlar neredeyse tüm yılı yüzde 15 diliminde tamamlayabilirken, bugün kısa sürede yüzde 20 ve yüzde 27 dilimlerine geçiyor. Bu da net maaşın yıl içinde öngörülemez şekilde düşmesine yol açıyor.

SİSTEM “ÇOK KAZANAN ÇOK ÖDER”DEN UZAKLAŞTI

Özgür Erdursun’a göre bugün yaşanan sorun sadece yüksek vergi oranları değil; vergi dilimlerinin ücret artışlarını yakalayamaması. Maaş zammı alan çalışan, cebine daha fazla para girmesi yerine daha erken ve daha uzun süre yüksek vergi ödemeye başlıyor. Bu durum çalışma motivasyonunu ve adalet algısını olumsuz etkiliyor.

ERDURSUN’DAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Erdursun, sorunun teknik olarak düzeltilebilir olduğunu ve şu adımların atılması gerektiğini söylüyor:

Endeksleme: İlk vergi dilimi asgari ücret veya ortalama ücrete endekslenmeli (en az 15-20 kat seviyesine çıkarılmalı).

Sık güncelleme: Yüksek enflasyon dönemlerinde vergi dilimleri yılda bir değil, 6 ayda bir güncellenmeli.

Vergi tamponu: Her çalışan için belirli bir gelir kısmı yıl boyunca düşük dilimde sabit tutulmalı.

Ücret-sermaye ayrımı: Ücret gelirleri daha koruyucu bir yapıya kavuşturulmalı.



Net maaş istikrarı: Yıl içinde net maaşın belirli bir bantta kalmasını sağlayacak mekanizma kurulmalı.

Sonuç: Vergi sistemi sadece bütçe geliri yaratmaz; gelir dağılımını, çalışma motivasyonunu ve toplumsal adalet algısını da belirler.

Erdursun, “21 kattan 5,8 kata düşen bu yapı düzeltilmeden ücretliler üzerindeki vergi baskısı azalmaz” uyarısında bulunuyor.