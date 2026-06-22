Maaşı yüksek olan değil, bu 5 mesleği yapan milyoner oluyor

Doktorlar Sınıfta Kaldı: Yüksek Maaş Gösterişe Gidiyor

Araştırmanın tıp ve finans dünyasında soğuk duş etkisi yaratan en büyük sonucu, yüksek gelir grubundaki popüler mesleklerin çöküşü oldu. Toplumda genellikle doktorluk, finans yöneticiliği veya holding CEO'luğu gibi unvanların milyonerliğe giden en garanti yol olduğu düşünülse de, pratik hayatın acımasız gerçekleri bunu yalanladı. Dave Ramsey, yüksek gelirin sadece bir avantaj sağladığını ancak parayı yönetme disiplini olmadığında o paranın lüks harcamalar ve gösterişli tüketim çılgınlığı içinde eriyip gittiğini vurguladı.