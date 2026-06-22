Küresel finans sisteminin ve yerli rantiye medyasının "zengin olmak için holding yöneticisi veya lüks estetik doktoru olmak gerekir" algısı, ABD'li ünlü finans uzmanı Dave Ramsey'in dev çalışmasıyla çöktü. Dünya Gazetesi'nde yer alan ve 10 bin 167 milyonerin katılımıyla yapılan en kapsamlı servet araştırması, gerçek zenginliğin temelinde fahiş gelirlerin değil; disiplinli tasarruf alışkanlığı, katı harcama kontrolü ve uzun vadeli finansal planlamanın yattığını kanıtladı.
Maaşı yüksek olan değil, bu 5 mesleği yapan milyoner oluyor
Dünyaca ünlü finans yönetimi şirketi Ramsey Solutions, tam 10 bin 167 milyonerle gerçekleştirdiği tarihi araştırmayla yıllardır doğru kabul edilen finansal ezberleri yerle bir etti. Herkes listenin zirvesinde doktorları, CEO'ları beklerken; en çok milyoner çıkaran meslek şaşırttı.Züleyha Öncü
Araştırmanın en sarsıcı gerçeği ise; milyonerlerin çok büyük bir bölümünün, hayatlarının hiçbir döneminde yıllık altı haneli (100 bin dolar ve üzeri) yüksek gelir seviyesine ulaşmadan bu serveti dişiyle tırnağıyla biriktirmiş.
Doktorlar Sınıfta Kaldı: Yüksek Maaş Gösterişe Gidiyor
Araştırmanın tıp ve finans dünyasında soğuk duş etkisi yaratan en büyük sonucu, yüksek gelir grubundaki popüler mesleklerin çöküşü oldu. Toplumda genellikle doktorluk, finans yöneticiliği veya holding CEO'luğu gibi unvanların milyonerliğe giden en garanti yol olduğu düşünülse de, pratik hayatın acımasız gerçekleri bunu yalanladı. Dave Ramsey, yüksek gelirin sadece bir avantaj sağladığını ancak parayı yönetme disiplini olmadığında o paranın lüks harcamalar ve gösterişli tüketim çılgınlığı içinde eriyip gittiğini vurguladı.
Öğretmenler Finans Baronlarını Salladı: Tasarruf Yapan Servetini Katlıyor
Milyonerlerin ortak özelliği incelendiğinde, onları başarıya götüren tek şeyin gelirleri arttıkça harcamalarını artırmak yerine, tasarruf oranlarını inatla korumaları olduğu görüldü.
Tek bir finansal birikim alışkanlığını düzenli olarak sürdüren kişiler, bu disiplini uygulamayan akranlarına göre tam iki kattan fazla servet biriktirmeyi başardı. Genç yaşta tasarruf etmeye başlamanın "bileşik getiri" silahı sayesinde yıllar içinde devasa bir kartopuna dönüştüğünü belirten uzmanlar; maaşın belirli bir bölümünün her ay otomatik olarak yatırım veya emeklilik hesaplarına aktarılmasının, gelecekteki finansal özgürlüğün tek anahtarı olduğunu kaydetti.
Zirvenin Sırrı Belli Oldu: İşte Mühendislik Dehası
10 bin 167 milyonerin mesleki haritası çıkarıldığında, disiplinli ve planlı hareket eden Mühendisler listenin en tepesine yerleşti.
Mühendislerin analitik bütçe yetenekleriyle liderliği göğüslediği listede, paranın hesabını kuruşu kuruşuna tutan muhasebeciler ikinci sırayı aldı.
Listenin en büyük sürprizini ise, mütevazı maaşlarına rağmen finansal disiplinleri sayesinde milyonerler kulübüne adını yazdıran öğretmenler yaptı
Satış çalışanları ve avukatların takip ettiği bu sıralama; servet biriktirmenin gösterişli yatırımlarla veya devasa holding maaşlarıyla değil, sabırla sürdürülen halkçı bir tasarruf modeliyle inşa edilebileceğini tüm dünyaya ilan etti.
1. MÜHENDİSLER
2. MUHASEBECİLER
3. ÖRETMENLER
4. SATIŞ ÇALIŞANLARI
5. AVUKATLAR