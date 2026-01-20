Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Aralık 2025 dönemine ilişkin kartlı ödeme verilerini yayımladı. Buna göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48 artarak 2 trilyon 511,1 milyar liraya yükseldi.

Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 142,1 milyon, banka kartı sayısı 209 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 109,5 milyon olarak kaydedildi. Yıllık bazda kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı sayısı yüzde 8 artarken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 azaldı. Toplam kart sayısı yüzde 6 artışla 460,6 milyona ulaştı.

EN FAZLA ÖDEME KREDİ KARTLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplam ödeme tutarının 2 trilyon 143,6 milyar lirası kredi kartlarıyla, 359,7 milyar lirası banka kartlarıyla, 7,8 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Tutar bazında artış kredi kartlarında yüzde 50, banka kartlarında yüzde 55 olurken, ön ödemeli kartlarda yüzde 76 düşüş yaşandı.

Aralık ayında kartlı ödeme adedi yüzde 11 artışla 1,8 milyara yükseldi. Ödemelerin 1 milyar 44,5 milyonu kredi kartları, 716,6 milyonu banka kartları, 34,5 milyonu ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödeme adetlerinde büyüme oranı kredi kartlarında yüzde 13, banka kartlarında yüzde 27 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 74 azaldı.

İnternetten kartlı ödeme tutarı yüzde 46 artarak 760,4 milyar liraya çıkarken, toplam içindeki payı yüzde 31 oldu.

5 ÖDEMEDEN 4'Ü TEMASSIZ YAPILDI

Temassız ödemelerde de artış sürdü. Temassız ödeme adedi yüzde 12 artışla 1 milyar 190,9 milyona, işlem tutarı ise yüzde 52 yükselerek 768,5 milyar liraya ulaştı. Aralık ayında mağaza içinde yapılan her 5 kartlı ödemenin 4'ünün temassız gerçekleştiği kaydedildi.