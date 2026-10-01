Ticaret filosunda usta gemici olarak görev yapan "Denizci Dean" isimli bir içerik üreticisi, YouTube kanalında yılda sadece altı ay çalışarak elde ettiği devasa geliri takipçileriyle paylaştı.
Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor
28 gün çalışıp 28 gün dinlendiği bir meslekte yılda sadece 6 ay mesai yaparak 90 bin dolar (yaklaşık 3 milyon lira) kazandırıyor. Ek mesailerle gelirini çok daha yukarılara çekme şansı varken daha fazla para yerine özgürlüğünü ve ailesini tercih ettiğini belirtildi.Kaynak: Haber Merkezi
28 gün denizde çalışıp ardından 28 gün evinde dinlendiğini belirten denizcinin yıllık kazancı, ek mesailer hariç 90 bin doları (yaklaşık 3 milyon lira) aşıyor.
Bir tarama gemisinde görev yapan Dean’in temel işi, gemilerin rahatça geçebilmesi için su yollarındaki kum ve tortuları temizlemek.
Sosyal medya hesabı üzerinden çalışma şartlarını anlatan genç denizci, "Ticaret filosunda usta bir gemici olarak günlük 446 dolar kazanıyorum. Ancak bu mesleğin diğer işlere benzemeyen bir yanı var; sadece tek bir kalemden maaş almıyoruz. Fazla mesai, izin ücreti ve resmi tatil ödemeleri birleşince ortaya çıkan yıllık rakam oldukça tatmin edici" ifadelerini kullandı.
Yılda sadece 6 ay çalıştığının altını çizen Dean'in paylaştığı 6 aylık gelir tablosu ise şu şekilde:
Günlük taban ücret: 446 dolar
28 günlük rotasyon maaşı: 12.488 dolar
Yıllık taban maaş: 74.928 dolar
Günlük izin ücreti: 68 dolar
Yıllık izin ücreti: 11.424 dolar
Yıllık bayram/resmi tatil ücreti: 4.460 dolar
Toplam garanti edilen yıllık kazanç: 90.812 dolar
Henüz kariyerinin başında lisanssız bir denizci olduğunu belirten Dean, dileyen çalışma arkadaşlarının yılda 8 ay mesai yaparak kazançlarını 120 bin dolara (yaklaşık 4 milyon lira) kadar çıkarabildiğini ifade etti.
Bu rakamın içinde ekstra mesai, kaynakçılık ödemeleri veya ceza tazminatlarının yer almadığını belirten denizci, daha fazla para için özgürlüğünden feragat etmek istemediğini söyledi:
"Sekiz ay çalışıp 120 bin dolar kazanabilirim ama bunu istemiyorum. Özgürlüğümü, eşit zamanlı dinlenme sistemini ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Parası da, sunduğu yaşam tarzı da buna değer. Sadece 6 ay çalışarak 90 bin dolar kazanmak hiç de fena değil."