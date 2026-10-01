Yeniçağ Gazetesi
01 Ekim 2026 Perşembe
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Anasayfa Gündem Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor

Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor

28 gün çalışıp 28 gün dinlendiği bir meslekte yılda sadece 6 ay mesai yaparak 90 bin dolar (yaklaşık 3 milyon lira) kazandırıyor. Ek mesailerle gelirini çok daha yukarılara çekme şansı varken daha fazla para yerine özgürlüğünü ve ailesini tercih ettiğini belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor - Resim: 1

Ticaret filosunda usta gemici olarak görev yapan "Denizci Dean" isimli bir içerik üreticisi, YouTube kanalında yılda sadece altı ay çalışarak elde ettiği devasa geliri takipçileriyle paylaştı.

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Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor - Resim: 2

28 gün denizde çalışıp ardından 28 gün evinde dinlendiğini belirten denizcinin yıllık kazancı, ek mesailer hariç 90 bin doları (yaklaşık 3 milyon lira) aşıyor.

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Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor - Resim: 3

Bir tarama gemisinde görev yapan Dean’in temel işi, gemilerin rahatça geçebilmesi için su yollarındaki kum ve tortuları temizlemek.

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Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor - Resim: 4

Sosyal medya hesabı üzerinden çalışma şartlarını anlatan genç denizci, "Ticaret filosunda usta bir gemici olarak günlük 446 dolar kazanıyorum. Ancak bu mesleğin diğer işlere benzemeyen bir yanı var; sadece tek bir kalemden maaş almıyoruz. Fazla mesai, izin ücreti ve resmi tatil ödemeleri birleşince ortaya çıkan yıllık rakam oldukça tatmin edici" ifadelerini kullandı.

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Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor - Resim: 5

Yılda sadece 6 ay çalıştığının altını çizen Dean'in paylaştığı 6 aylık gelir tablosu ise şu şekilde:

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Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor - Resim: 6

Günlük taban ücret: 446 dolar

28 günlük rotasyon maaşı: 12.488 dolar

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Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor - Resim: 7

Yıllık taban maaş: 74.928 dolar

Günlük izin ücreti: 68 dolar

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Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor - Resim: 8

Yıllık izin ücreti: 11.424 dolar

Yıllık bayram/resmi tatil ücreti: 4.460 dolar

Toplam garanti edilen yıllık kazanç: 90.812 dolar

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Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor - Resim: 9

Henüz kariyerinin başında lisanssız bir denizci olduğunu belirten Dean, dileyen çalışma arkadaşlarının yılda 8 ay mesai yaparak kazançlarını 120 bin dolara (yaklaşık 4 milyon lira) kadar çıkarabildiğini ifade etti.

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Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor - Resim: 10

Bu rakamın içinde ekstra mesai, kaynakçılık ödemeleri veya ceza tazminatlarının yer almadığını belirten denizci, daha fazla para için özgürlüğünden feragat etmek istemediğini söyledi:

"Sekiz ay çalışıp 120 bin dolar kazanabilirim ama bunu istemiyorum. Özgürlüğümü, eşit zamanlı dinlenme sistemini ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Parası da, sunduğu yaşam tarzı da buna değer. Sadece 6 ay çalışarak 90 bin dolar kazanmak hiç de fena değil."

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