Maaşı duyan bu mesleğe akın ediyor: 6 ayda 3 milyon lira kazandırıyor

Bu rakamın içinde ekstra mesai, kaynakçılık ödemeleri veya ceza tazminatlarının yer almadığını belirten denizci, daha fazla para için özgürlüğünden feragat etmek istemediğini söyledi:

"Sekiz ay çalışıp 120 bin dolar kazanabilirim ama bunu istemiyorum. Özgürlüğümü, eşit zamanlı dinlenme sistemini ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Parası da, sunduğu yaşam tarzı da buna değer. Sadece 6 ay çalışarak 90 bin dolar kazanmak hiç de fena değil."