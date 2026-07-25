Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Maaşı 1 TL bile eksik yatanlar dikkat: SGK uzmanı uyardı… İşverene ağır fesih ve ceza yolu

Maaşı 1 TL bile eksik yatanlar dikkat: SGK uzmanı uyardı… İşverene ağır fesih ve ceza yolu

Çalışan ücretlerinin eksik ödenmesi hem ciddi idari para cezalarına yol açıyor hem de işçiye kıdem tazminatını alarak haklı fesih hakkı tanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Maaşı 1 TL bile eksik yatanlar dikkat: SGK uzmanı uyardı… İşverene ağır fesih ve ceza yolu - Resim: 1

AK Parti Milletvekili ve eski SGK Başmüfettişi Resul Kurt, Star gazetesindeki kaleme aldığı yazısında, işverenlerin çalışanlarına karşı en temel yükümlülüklerinden birinin ücreti zamanında ve eksiksiz ödemek olduğunu vurguladı.

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Maaşı 1 TL bile eksik yatanlar dikkat: SGK uzmanı uyardı… İşverene ağır fesih ve ceza yolu - Resim: 2

Kurt; temel maaşın yanı sıra mesai, hafta tatili, ikramiye ve prim gibi ödemelerin eksik hesaplanmasının işveren açısından ağır yaptırımlar doğuracağını belirtti. Yazısında Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“Ücretin eksik ödenmesi yalnızca çıplak ücretin eksik yatırılması şeklinde ortaya çıkmaz.”

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Maaşı 1 TL bile eksik yatanlar dikkat: SGK uzmanı uyardı… İşverene ağır fesih ve ceza yolu - Resim: 3

“Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi, hafta tatili çalışması karşılığının eksik hesaplanması, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmaların bordroya yansıtılmaması, prim ve ikramiye gibi ücret eklerinin eksik tahakkuk ettirilmesi veya maktu ücretli çalışanın raporlu/izinli günleri nedeniyle ücretinden kesinti yapılması da ücretin eksik ödenmesi kapsamında değerlendirilebilir.”

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Maaşı 1 TL bile eksik yatanlar dikkat: SGK uzmanı uyardı… İşverene ağır fesih ve ceza yolu - Resim: 4

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında maaşların en geç ayda bir ödenmesi gerektiğini hatırlatan Kurt, hakedişlerin eksik yatırılmasının yaptırımlarını şu şekilde detaylandırdı:

İdari Para Cezası: Eksik ödemenin belirlenmesi durumunda, kapsama giren her bir işçi ve gerçekleşen her ay için 2.734 TL ceza kesilmektedir.

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Maaşı 1 TL bile eksik yatanlar dikkat: SGK uzmanı uyardı… İşverene ağır fesih ve ceza yolu - Resim: 5

Örnek Hesaplama: 50 personeline 4 ay boyunca eksik ödeme yaptığı tespit edilen bir işletmeye, 4 ay X 50 kişi X 2.734 TL formülüyle toplamda 546.800 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

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Maaşı 1 TL bile eksik yatanlar dikkat: SGK uzmanı uyardı… İşverene ağır fesih ve ceza yolu - Resim: 6

5510 sayılı Kanun gereğince tüm ücret unsurlarının hak edildiği ayın prime esas kazancına eklenmesi zorunludur. Maaş veya ek ödemelerin eksik gösterilmesi halinde sosyal güvenlik tarafında şu yaptırımlar devreye giriyor:

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Maaşı 1 TL bile eksik yatanlar dikkat: SGK uzmanı uyardı… İşverene ağır fesih ve ceza yolu - Resim: 7

Prime esas kazancın eksik bildirildiği her ay için iki asgari ücret tutarında idari para cezası kesilir.

İşletmenin ilgili yıla ait asgari ücret desteği iptal edilir.

Geriye dönük prim tahakkuku riski ortaya çıkar.

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Maaşı 1 TL bile eksik yatanlar dikkat: SGK uzmanı uyardı… İşverene ağır fesih ve ceza yolu - Resim: 8

Maaşın, mesai ücretlerinin ya da prim gibi ek ödemelerin eksik yatırılması veya bordroya yansıtılmaması işçiye sözleşmeyi derhal feshetme hakkı verir. Bu durumda gerekli çalışma süresini dolduran çalışan, kıdem tazminatı ile kullanmadığı yıllık izin ücretlerini talep ederek işten ayrılabilir.

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Maaşı 1 TL bile eksik yatanlar dikkat: SGK uzmanı uyardı… İşverene ağır fesih ve ceza yolu - Resim: 9

Fiili çalışma kayıtları, bordrolar ve banka transfer dekontları birbiriyle birebir uyumlu olmalıdır. Tüm hakedişlerin belgelere dayandırılarak tam ödenmesi ve resmi kayıtlara eksiksiz yansıtılması hukuki riskleri ortadan kaldırır.

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