Maaşı 1 TL bile eksik yatanlar dikkat: SGK uzmanı uyardı… İşverene ağır fesih ve ceza yolu

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında maaşların en geç ayda bir ödenmesi gerektiğini hatırlatan Kurt, hakedişlerin eksik yatırılmasının yaptırımlarını şu şekilde detaylandırdı:

İdari Para Cezası: Eksik ödemenin belirlenmesi durumunda, kapsama giren her bir işçi ve gerçekleşen her ay için 2.734 TL ceza kesilmektedir.