TBMM’de vekillerin halkın sorunlarına çözüm üretmek için görev yapıyor. Ancak 592 milletvekilinin görev yaptığı TBMM’de 18 milletvekili ne söz aldı ne de kürsüye çıktı. Suskunları oynayan bazı isimler, 3 yıldır bu durumda.

MECLİS’İ BOŞ GEÇEN AKP’LİLER

Sözcü’de Veli Toprak’ın haberine göre; bu isimlerden 14’ü AKP’li, 2’si CHP’li, 2 isim ise MHP’li.

AKP’de kürsüye çıkmayanların isimleri ise şu şekilde;

Azmi Ekinci (İstanbul), Erkan Kandemir (İstanbul), Mehmet Salim Ensarioğlu (İstanbul), Alpay Özalan (İzmir), Mevlüt Çavuşoğlu (Antalya), Tuğrul Türkeş (Ankara), Abdullah Ağralı (Konya), Nurettin Nebati (Mersin), Ömer Çelik (Adana), Yusuf Ziya Yılmaz (Samsun), Mahmut Özer (Ordu), İhsan Koca (Malatya), Hikmet Başak (Şanlıurfa) ve Mustafa Şen (Trabzon).

Meclis’te ayrıca sıfır çeken bakan da var. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milletvekili seçildikten sonra Meclis’te ne kanun teklifi ne de soru önergesi verdi. Çavuşoğlu’nun Genel Kurul veya komisyon konuşması da yok. Ayrıca aynı durumda Eski Maliye ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati de bulunuyor.

2 MHP’LİNİN SUSKUNLUĞU

2 suskun MHP’li isim ise Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı. Büyükataman, oldu.

Meclis’te 138 milletvekili ile temsil edilen CHP’de iki isim kürsüde yer almadı. İstanbul Milletvekilleri Erdoğan Toprak ve İlhan Kesici, 2023’teki yeminden sonra kürsüye çıkmadı.

İYİ-YENİ YOL-DEM FİRESİZ

İYİ Parti, Yeni Yol Grubu ve DEM’li milletvekilleri ise kürsüyü sık sık kullanarak fire vermemeleri ise dikkat çekti. Kanun teklifleri, grup önerileri başta olmak üzere yasama faaliyetlerinde yer aldılar.