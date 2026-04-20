Yaklaşık 200 milletvekili ile çalışması gereken Meclis, MHP ile birlikte yaklaşık 325’i bulan iktidar milletvekillerinin çoğunluğuna karşın yetersiz katılım nedeniyle sık sık kapanma aşamasına kadar geliyor.
Maaş kesintisi AK Partili vekilleri kızdırdı: Bize yakışmıyor
AK Parti, yoklama isteyen ancak salondan ayrılan milletvekillerinin maaşından kesinti yapmaya hazırlanıyor. Kendi partisinden de itiraz yükselen "ceza" taslağı, tartışmalara neden oldu.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Gazete Pencere'de yer alan habere göre; AK Parti’ye göre bu durumun sorumlusu sık sık yoklama isteyen muhalefet olduğu belirtiliyor. Çareyi de İçtüzük değişikliği ile cezalandırmada arıyorlar.
AKP, TBMM İç Tüzüğünde önemli değişiklikler öngören taslak çalışmasını büyük ölçüde bitti. Taslakta, muhalefetin yasa ve grup önerisi görüşmelerinde sıkça başvurduğu yoklama talebine yeni kurallar ekleniyor.
Yapılacak değişiklikle, yoklama isteyen milletvekilleri yoklama tamamlanana kadar Genel Kurul salonunu terk edemeyecek. Düzenleme ile yoklama talep edip ardından Genel Kurulu salonunu terk eden milletvekillerinin maaşlarında kesintiye gidilmesi planlanıyor.
8-10 maddeden oluşan bir içtüzük değişikliği teklifi için çalışma başlamış durumda. Ancak bu bakış ve öneriye ilk itiraz da AK Partili vekillerden geldi.
Meclis çalışmalarına düzenli katılan AK Partili bir milletvekili, “Sürekli maaş, yemek ile gündeme getiriliyoruz. Meclisin, milletvekilinin itibarını kuruyup güçlendirmemiz gerekirken, ‘gelmezseniz maaşınızı keseriz’ yaklaşımı bize yakışmıyor. Bu tutum milletvekilini küçük düşürür. Kendi elimizle itibarımızı yok etmek olur” diyor.