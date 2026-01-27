Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son maçında Temsilcimiz Galatasaray, yarın 23.00'te Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. İngiliz ekibinin hocası Pep Guardiola, maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte öne çıkan açıklamalar:

"HEPSİ ÜST DÜZEY OYUNCULAR"

Pep Guardiola: "Yarın Galatasaray'a karşı kazanmak istiyoruz. Müthiş bir çaba sarf etmemiz gerekecek. Türkiye'de olağanüstü oyuncular var. Hepsi üst düzey oyuncular. Müthiş bir çaba harcamak zorundayız."

LEROY SANE VE İLKAY GÜNDOĞAN ÖVGÜSÜ

Pep Guardiola: "Leroy Sane burada harikaydı. İlkay da bizim kaptanımızdı. Burada büyük şeyler başardılar. İkisine de sonsuz minnettarım. Yarın onları tekrar sahada görmek için sabırsızlanıyorum."

"TÜRKİYE'DE ATMOSFER GERÇEKTEN İNANILMAZ"

Pep Guardiola: "Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamak isterim. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa'da önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve Türkiye'de atmosfer gerçekten inanılmaz."