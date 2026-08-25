Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe maçı sözleri: 'Takımdaki herkes çok motive’

"BU SEZON FARKLI ÇÖZÜMLERİMİZ VAR"

Geçen sezon yaşadıkları kadro sorunlarına değinen Fonseca, bu sezon daha fazla alternatife sahip olduklarını şöyle ifade etti:

"Geçtiğimiz yıl gerçekten çok zordu, özellikle ekibi hücum konusunda yönetmek. Çok hücum oyuncusu olmadan maçlara çıktık. Forvetimiz olmadı, bu süreci yönetmekte çok zorlandığımızı söyleyebiliriz. Avrupa Ligi'ni oynamak daha da zorlaştırmıştı durumu. Bir de çünkü perşembe maçları vardı. Ancak, oyuncularım son maçlarda bu süreci yönetmek için çözüm olduklarını gördüler. Bazı oyuncular hep oynuyordu ve bu sıkıntı oluyordu. Bu sezon, bu durumu yönetmek için farklı çözümlerimiz var."

Fonseca ayrıca, "Ben hep pozitif ve motive olmuşumdur. Burada çok büyük fırsat var. Herkes Şampiyonlar Ligi'ne girmenin öneminin bilincinde elbette. Bizler diğer önemli anlardan da söz edebiliriz. Birçok şeyden konuşabiliriz ama en önemli olan şey pozitif olmak, motive olmak. Bu çok çok önemli" dedi.