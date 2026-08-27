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Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirdiği karşılaşmanın ardından çıkan olaylar nedeniyle 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransız L'Equipe'in haberine göre güvenlik güçleri, karşılaşma sırasında ve sonrasında meydana gelen olaylar nedeniyle 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerden en az birinin bıçak bulundurduğu gerekçesiyle "silah taşıma" suçlamasıyla gözaltında tutulduğu aktarıldı.

Şüphelilerden bir diğerinin ise karşılaşma sırasında sahaya girmeye çalıştığı belirtildi.

4 KİŞİYE PARA CEZASI

Groupama Stadyumu'ndaki mücadele için geniş güvenlik önlemleri alındığı ve yaklaşık 450 güvenlik görevlisinin maçta görev yaptığı kaydedildi.

Karşılaşma sırasında piroteknik madde kullanıldığı gerekçesiyle 4 kişiye adli para cezası uygulandığı ifade edildi.

MAÇ SONUNDA DA GERİLİM YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe'nin turu getiren galibiyetinin ardından saha içinde de tansiyon yükselmişti. Lyon taraftarlarının Matteo Guendouzi'ye yönelik tepkileri sonrasında bir taraftar sahaya girerken, güvenlik görevlileri olaylara müdahale etmişti.