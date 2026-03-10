Yeni araştırmalara göre, Lyme hastalığının arkasında CIA’in gizlice yürüttüğü biyolojik silah deneylerinin yattığı ileri sürülüyor.
Lyme hastalığı CIA'nin gizli silahı mı? 282 bin kene serbest bırakıldı, gerçekler ortaya çıkıyor!
Biyokimyacı Robert Malone'un incelediği gizli belgeler, 1960'lı yıllarda doğaya salınan yüz binlerce kene ile bugün yılda yarım milyona yakın insanı etkileyen Lyme hastalığı arasındaki ürkütücü bağı gözler önüne seriyor.Derleyen: Dilem Taştan
ABD’de 1960’lı yıllardaki gizli biyolojik deneylerin bir parçası olan kene araştırmaları, Lyme hastalığının yapay yollarla üretilip sızdırıldığı iddiasının merkezinde yer alıyor.
Biyokimyacı Robert Malone, Lyme hastalığının bu deneylerle ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Lyme hastalığı ilk kez 1970’lerde ABD’nin Connecticut eyaletine bağlı Lyme kasabasında tespit edildi.
Bölgede 1960'larda yürütülen gizli kene deneyleri ve Plum Island'daki bulaşıcı hastalık araştırmaları, coğrafi yakınlıkla birleştiğinde Lyme hastalığının bir laboratuvar sızıntısı olduğu iddialarını destekleyen temel unsurlar haline geliyor.
Posta'nın haberine göre Malone, gizliliği kaldırılmış CIA belgelerini ve eski araştırmaları inceledi.
1960’larda Virginia’da yaklaşık 282 bin radyoaktif işaretli kene doğaya bırakılmıştı. Amaç, kenelerin doğada nasıl yayıldığını izlemekti. Bilim adamları bu keneleri özel sayaçlar ile takip ediyordu.
Malone’a göre bu deneyler, savunma bakanlığının Project 112 adlı programının parçasıydı. Program kapsamında 134 farklı gizli test planlandı.
Operasyonel Odaklı: "Haftalık milyonlarca böcek üretme kapasitesine sahip devasa tesislerin varlığı, Plum Island'daki biyolojik silah araştırmaları iddialarını güçlendirirken; ABD hükümeti bu tesislerde Lyme hastalığı üzerinde çalışıldığı suçlamalarını kesin bir dille reddetmeye devam ediyor.
Lyme hastalığına Borrelia burgdorferi bakterisinin neden olduğu biliniyor.
Kenelerin ısırması ile enfekte olunuyor.
ABD’de yılda 30 bin ila 40 bin vaka bildiriliyor. Ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, gerçek sayının 476 bine kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.
Önlem alınmazsa eklem iltihabı, kalp ritim bozukluğu, sinir sistemi sorunlarına yol açıyor.