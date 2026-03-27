Ünlü rapçi Lvbel C5, son dönemde aldığı kilolar nedeniyle magazin gündeminin baş konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, şarkıcıyı aldığı kilolar sonrası dünya yıldızı Rihanna’ya benzetti.

Lvbel C5, verdiği röportajda konuya açıklık getirdi ve kiloların altında yatan sağlık sorununu açıkladı.

SOSYAL MEDYADA RİHANNA BENZETMESİ

Lvbel C5’in son zamanlarda aldığı kilolar, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Birçok kullanıcı, ünlü rapçiyi özellikle göbek bölgesindeki şişkinlik nedeniyle Rihanna’ya benzetti. Benzerlik, ten rengi, göz yapısı ve vücut hatlarındaki şişkinlik üzerinden sıkça tartışıldı.

“GÖBEĞİMİZİN ŞİŞKİNLİĞİ BENZİYOR”

Gazetecilerin Rihanna benzetmesini sorması üzerine Lvbel C5, esprili bir yanıt verdi

“Ten rengimiz, göbeğimizin şişkinliği benziyor. Gözlerimiz benziyor bence.”

Şarkıcı, benzetmeyi kabul ederken mizah dolu bir üslupla cevap vererek dikkat çekti.

“ALDIĞIM KİLOLAR SAĞLIK SORUNUNDAN KAYNAKLANIYOR”

Lvbel C5, alınan kiloların sadece beslenme veya yaşam tarzıyla ilgili olmadığını, önemli bir sağlık sorunu nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. Ünlü şarkıcı, böbrekleriyle ilgili bir sıkıntı yaşadığını açıkladı:

“Aslında bu durum sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle alakalı bir sıkıntı. Vücudum, ayak bileklerime kadar ödem tuttu.”

Şarkıcı, vücudunun aşırı ödem tuttuğunu ve bu durumun kilo alımına yol açtığını dile getirdi.

Lvbel C5’in açıklaması, hayranlarını hem rahatlattı hem de meraklandırdı. Sağlık sorununa dikkat çeken ünlü rapçi, böbrek rahatsızlığı nedeniyle vücudunda ciddi ödem oluştuğunu ve bunun kontrol altına alınması gerektiğini ima etti.