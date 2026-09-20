Lütfen rica ediyorum.

Sıkıntılıyım efendim!

Sadece ben değil binlerce, belki on binlerce insanımız da sıkıntılı.

Devletin MHRS’sinden randevu alamıyorum…

Herhangi bir hastaneye gidemiyor, muayene olamıyor, ilaçlarımıza rapor alamıyorum.

*

MHRS’ye girilince, sadece aile hekiminden mi randevu alınacak. O randevuyu da aile hekimleri mi alacak anlamıyorum ki?

Öyle olacaksa da MHRS’yi kullanabilen insanlar neden doğrudan girip de -eskiden olduğu gibi- hastane randevusunu kendisi seçip kendisinin seçtiği doktordan randevu alamıyor.

Gerçi devletin hastanelerinin duvarları ‘Hastanın doktor seçme hakkı vardır’ diyor, ama daha hasta, hastaneyi seçemiyor ki doktoru nasıl seçsin.

*

Anlamadığım şu:

Daha önceden çok rahatlıkla MHRS’ye girilip hastane ve doktor seçilirken ne diye insanımız zora sokulur hale getirildi?

Önceki kolaylık sonraki zorlukla niye yer değiştirdi?

Yoksa hasta önce aile hekimine gidecek ondan sonra MHRS’den aile hekimi o hastaya randevu mu alacak?

Öyle mi olacak sahiden de anlayamadım ki?

Ya da öyle oldu da benim ve benim gibi binlerce hastanın haberi mi yok?

*

Oysa bu durum bir zamanlar iktidarın çok övündüğü bir durumdu.

Artık vatandaşımız, kendi seçtiği hastaneden kendi seçtiği doktorundan randevu alacak diyordu, şimdi alamıyor. Biri bu işi çözsün lütfen.

Ben bir yurttaş olarak eşimin hastalığı için hastane randevusu alamıyorum.

Bir emekli olarak ilaçlarımı kendi paramla alıyorum.

*

Lütfen Sayın Bakanından bu konuya bir çözüm bulunmasını ve eskiden olduğu gibi hastane randevularının kolaylaştırılmasını rica ediyorum.

Benim eşim nöroloji ve psikiyatri hastası.

Ve ben de her iki bölümle ilgili -eskiden çok rahat alabilirken- epey zamandır bir türlü MHRS’den doktor randevusu alamıyorum.

*

Aynı bölüm içerisinde iki aşamalı bir sistem çıkartılmış. İki aşamalı sistemi açmadığın sürece randevu alamayacağımız şeklinde bir uyarı var.

Kaldı ki iki aşamalı sistemi de açmış olmama rağmen yine de MHRS’den hastane randevusu alamadım ben.

*

Biliyorum hiçbir iktidar;

Vatandaşına eziyet etmesi…

Onlarının işlerini zorlaştırması…

Hatta onlara cehennem azabı çektirmesi için iktidar olmamıştır.

Ama gelin görün ki son zamanlarda kelimenin tam anlamıyla kendi adıma eşimin hastane randevusunu almak için cehennem azabı çekiyorum ve çektiğim yanıma kar kalıyor.

Ben o randevuyu alamıyorum.

Öyle olunca da aklıma o kadar karmaşık sorular geliyor ki belki de iktidara ya da sağlık bakanlığına haksızlık ettiğimi bile düşünüyorum ya, ben çaresiz kalınca da beni çaresiz bırakan bir iktidara serzenişte bulunmanın ona haksızlık olacağını da hiç sanmıyorum.

Sahiden çok mustaribim.

*

Ben kendi randevumu alabiliyorken ve alabilecekken Aile hekimliğindeki doktor niye benim randevumu alsın.

Ya da başka bir değimle; o hekimin uğraşacak o kadar hastası varken bir de neden benim için hastane raporu almak içir uğraşmak zorunda bırakılsın?

*

Yapmayın, etmeyin…

İşlerimizi kolaylaştırın, zorlaştırmayın!

İki ya da daha fazla aşamalarla değil, bizim işimizi tek bir aşamada yapabileceğimiz yol ve yordamları bize öğretin.

Lütfen rica ediyorum.