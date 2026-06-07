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Amasya’da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve yürekleri dağlayan lunapark kazasının ardından acı haber Samsun’a ulaştı. Ekmeğinin peşindeyken talihsiz bir kazanın kurbanı olan 20 yaşındaki genç işçi, dualarla toprağa verildi.

KABİN BAŞINA ÇARPTI

Feci olay, Amasya’nın Hızırpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir lunaparkta dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı (20), müşterilerin binmesinin ardından çalıştırılan ve ‘ranger’ (kamikaze) olarak bilinen dev eğlence aletinin hareketini takip etmeye başladı.

Bu sırada kontrolden çıkan ya da fark edilemeyen tehlikeli yakınlaşma sonucu, hızla dönen oyun aletinin kabini talihsiz gencin başına çarptı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Çarpmanın şiddetiyle kanlar içinde yere yığılan ağır yaralı genci gören mesai arkadaşları ve çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kırıkçı, hastaneye kaldırıldı. Ancak genç işçi, doktorların gösterdiği tüm çabaya ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MEMLEKETİ BAFRA'DA SON YOLCULUK

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan Burak Kırıkçı’nın cenazesi, memleketi Samsun’un Bafra ilçesine getirildi.

Sarıköy Mahallesi’ndeki Kömür Kuyusu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Kırıkçı'nın ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç yaşta hayata veda eden Burak Kırıkçı’nın cenaze töreninde ailesi tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kırıkçı'nın naaşı, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi.