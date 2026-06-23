Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında dün öğle saatlerinde hareket hâlindeki bir tırın dorse bölümünde yangın meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Büyükkarıştıran mevkisinde seyreden yüklü tırın dorsesinden henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden tır sürücüsü, aracını durdurarak hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye personeli, alevlerin tırın çekici kısmına ve tamamına yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Bu sırada sağlık görevlileri de olası bir yaralanma ya da dumandan etkilenme durumuna karşı tedbir amaçlı hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, tırın dorsesinde maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.