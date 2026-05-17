Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, seyir halindeki bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Şeytan Durağı mevkisinde, saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya bir otobüs yol verdi. Bu sırada hareket halinde olan bir motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.